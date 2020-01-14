Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов (159,3 тысячи рублей).

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Происшествия Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.

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Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Политика Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Общество В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

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Экономика Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3% В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".

Шоу-бизнес Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).

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