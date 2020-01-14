Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПолиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов (159,3 тысячи рублей).
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Британская полиция нашла людей, которые с 2014 года подкидывали деньги жителям деревни

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Жители английской деревни с 2014 года находили на улицах пачки денег. Полиция выяснила, кто их оставлял

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Газета.Ru05:58

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Вести.Ru05:42

Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями

Московский Комсомолец05:15

Полиция установила, кто шесть лет подбрасывал деньги жителям деревни в Дареме

Интерфакс04:53

В Британии сельчанам 6 лет подбрасывали деньги, а они сдавали их в полицию

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В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
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Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
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«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
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Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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РИА Новости 12 января в 11:20
Политика

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
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В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
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Общество

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Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ 07:16
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Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
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Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
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