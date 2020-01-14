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Lenta.ruПолиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов (159,3 тысячи рублей).
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Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями
Московский Комсомолец05:15
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