Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПолиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов (159,3 тысячи рублей).
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Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями

Московский Комсомолец05:15

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru07:23

В Британии неизвестные на протяжении шести лет подбрасывали деньги жителям деревни

Газета.Ru05:58

Тайные благотворители шесть лет подбрасывали деньги жителям британской деревни

Вести.Ru05:42

В Британии сельчанам 6 лет подбрасывали деньги, а они сдавали их в полицию

Российская газета08:27

Полиция установила, кто шесть лет подбрасывал деньги жителям деревни в Дареме

Интерфакс04:53

Жители английской деревни с 2014 года находили на улицах пачки денег. Полиция выяснила, кто их оставлял

Дождь04:00
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Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
Политика

Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине

Россия приглашена на конференцию по Ливии на высшем уровне, которая пройдет в Берлине 19 января.
Российская газета 09:19
Здоровье

КС обязал врачей предоставлять данные об умерших их родственникам

Женщина обратилась в суд, поскольку врачи отказались выдавать ей медицинские документы умершего мужа, сославшись на врачебную тайну.
Право.ру вчера в 07:52
Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру 07:29
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Продажи автомобилей в России упали по итогам 2019 года

В 2019 г. в России было продано 1 759 532 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,3% (41,1 тыс. ед.) меньше, чем в 2018 году.
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Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.
РЕН ТВ 08:56
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Политика

Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал первому министру Шотландии Николе Стерджен в передаче шотландскому законодательному собранию полномочий на проведение нового референдума о независимости.
Известия 08:46
Политика

Дональд и Иванка Трамп посетят Всемирный экономический форум в Давосе

Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума.
RT на русском 09:18
Общество

Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку

Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца.
РИА Новости 07:59
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
ТАСС 05:40
Футбол

Хеведес и Фарфан отправились с «Локомотивом» на сбор в Испанию

Первый сбор "Локомотива" в Испании продлится до 27 января. Всего на сбор отправились 29 игроков московского клуба.
РИА Новости 09:14
Шоу-бизнес

Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини

Летучая написала, что как минимум два плюса в набранном лишнем весе у неё точно есть, намекая на свою пышную грудь.
Bimru.ru вчера в 11:43
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
News.ru вчера в 14:32
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
BFM.ru 12 января в 07:51
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Культура

«Крепостная»: сыктывкарка стала звездой телеканала «Россия»

Премьера остросюжетного сериала "Крепостная" состоялась на канале "Россия" 6 января.
Комиинформ 04:25
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Авто

Стало известно, на какие автомобили дадут госскидку в 2020 году

Автопроизводители рассказали, на какие машины в этом году будет предоставлена госскидка.
Московский Комсомолец вчера в 04:08
Авто

В России стартовало производство Kia Seltos

На калининградском заводе «Автотор» началось производство компактного кроссовера Kia Seltos.
32CARS.ru 03:24
Авто

Автомобили Opel подешевеют в России

Автоновости дня вчера в 02:33
Футбол

Стал известен план подготовки футбольной сборной России к Евро-2020

Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах.
Вести.Ru 08:14
Общество

Кудрин оценил объемы коррупции в России в триллионы рублей

Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей.
РБК 01:52
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