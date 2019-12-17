Полицейские разогнали митингующих у здания Верховной рады, сообщают «Украинские новости». Протестующие вышли к парламенту из-за земельной реформы. По данным «112 Украина», участники акции хотели разбить палаточный городок, но им не позволили правоохранители.

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