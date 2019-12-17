Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПолиция разогнала протестующих у Верховной рады

Полицейские разогнали митингующих у здания Верховной рады, сообщают «Украинские новости». Протестующие вышли к парламенту из-за земельной реформы. По данным «112 Украина», участники акции хотели разбить палаточный городок, но им не позволили правоохранители.
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Во время драки с протестующими у здания Рады пострадали 17 полицейских

Взгляд.ру09:00

Полиция разгоняет протестующих у Верховной рады

Газета.Ru07:20

Полиция разогнала протестующих у Верховной рады

Коммерсантъ08:22

На Украине полиция начала разгонять протестующих у стен Рады

ТК Звезда08:11

Сотрудники полиции разгоняют митинг у здания Верховной рады

Инфорос08:10

17 полицейских пострадали во время столкновений у Верховной рады

Говорит Москва09:22

Полиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

ТАСС07:00
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Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Политика

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Происшествия

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