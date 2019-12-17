Происшествия
КоммерсантъПолиция разогнала протестующих у Верховной рады
Полицейские разогнали митингующих у здания Верховной рады, сообщают «Украинские новости». Протестующие вышли к парламенту из-за земельной реформы. По данным «112 Украина», участники акции хотели разбить палаточный городок, но им не позволили правоохранители.
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Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Политика
СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Экономика
Представители рыбной промышленности в Мурманске попали в топ-10 Forbes
В топ-10 вошли еще два представителя бизнеса, связанные с нашим регионом — Юрий Прутков с партнерами, которым принадлежит ГК «ФЭСТ».
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Кино
Душераздирающе: сценарий «Мстителей: Финал» раскрыл детали смерти Тони Старка
Сценарий отмечает, что, когда Пеппер отстраняется, она видит, что глаза Тони неподвижны.
Гаджеты
JBL анонсировала беспроводные наушники с бесконечным временем работы
Наушники Reflect Eternal обещают безграничное время работы благодаря возможности подзаряжаться с помощью солнечной энергии.
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в американском казино
В результате инцидента три человека от полученных ранений погибли на месте. Еще один посетитель казино был госпитализирован.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»
Политика
Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа
Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Здоровье
Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину
Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Спорт
WADA передало РУСАДА около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской лаборатории.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Политика
В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы
В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
Общество
Опубликован итоговый документ COP25
Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), которая проходит в Мадриде под председательством Чили, приняли решение усилить свои амбиции в защите климата, говорится в итоговом документе.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Общество
В Париже начались протесты против пенсионной реформы
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
Футбол
Астон Вилла — Ливерпуль 5:0
Матч четвертьфинала Кубка английской лиги точно останется в памяти болельщиков «Астон Виллы» и «Ливерпуля».
Общество
Активиста Greenpeace задержали в Петербурге
Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Армия и оружие
Для ракетного комплекса «Кинжал» расширят аэродромную сеть
Аэродромная сеть, которая позволит обеспечить расширение географии применения авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, развивается в настоящее время, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
Хоккей
«Спартак» разгромил «Витязь» в КХЛ, Юньков установил рекорд сезона
Наука
Перовскиты улучшили и удешевили
Исследователи из Великобритании и Италии разработали новые материалы, которые могут удешевить процесс преобразования тепловой энергии в электрическую.
Происшествия
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Происшествия
Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину
В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.