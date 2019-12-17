Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция разгоняет протестующих у Верховной рады

Полиция Украины приступила к разгону участников акции протеста против отмены моратория на продажу земли, сообщает ТАСС. Разгон акции сопровождается столкновениями активистов и полиции.
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Правоохранители начали разгон митингующих у стен Рады

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Сотрудники полиции разгоняют митинг у здания Верховной рады

Инфорос08:10

Полиция разогнала протестующих у Верховной рады

Коммерсантъ08:22

Полиция разгоняет протестующих у Верховной рады

Газета.Ru07:20

Полиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

Говорит Москва07:18

Полиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

ТАСС07:00
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:04, Ашберн
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На Украине анонсировали новые санкции против России

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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
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Власти ЛНР примут закон о госгранице республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) намерен принять закон о государственной границе.
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Группа «Сафмар» и Forbes урегулировали спор в досудебном порядке

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Происшествия

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Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
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Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
РИА Новости 11:57
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Политика

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
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Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»

Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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Бастрыкин взял на личный контроль дело о травле жительниц Кургана

Ситуацию с травлей в интернете жительниц Кургана — матери и больного ребёнка — поставил на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Происшествия

Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
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Происшествия

В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи

Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
ТАСС 11:07
Происшествия

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
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Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

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В чемпионате России может появиться плей-офф

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.
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Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

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Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

В США нашли особняки российского олигарха Бориса Ротенберга и его жены Карины Ротенберг.
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Стали известны суммы, которые испанские клубы заработали на телетрансляциях. 20 участников Ла Лиги заработали 1,42 млрд евро.
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Фолиевую кислоту применят для лечения рака

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Как работают Яндекс.Новости?
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