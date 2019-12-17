Происшествия
Газета.RuПолиция разгоняет протестующих у Верховной рады
Полиция Украины приступила к разгону участников акции протеста против отмены моратория на продажу земли, сообщает ТАСС. Разгон акции сопровождается столкновениями активистов и полиции.
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Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Политика
Власти ЛНР примут закон о госгранице республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) намерен принять закон о государственной границе.
Экономика
Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Общество
Группа «Сафмар» и Forbes урегулировали спор в досудебном порядке
Группа "Сафмар" и компания "АС Рус медиа", издающая русскую версию журнала Forbes, урегулировали спор в досудебном порядке.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
ЛГЭК загоняет в финансовую яму муниципальные предприятия Липецка
Основными должниками предприятия на 1 ноября 2019 года являются АО «ЛГЭК» — 108 миллионов рублей и муниципальный «Банно-праченый комбинат» по договору цессии — 17 миллионов рублей.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Финансы
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Общество
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Футбол
Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»
Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Бастрыкин взял на личный контроль дело о травле жительниц Кургана
Ситуацию с травлей в интернете жительниц Кургана — матери и больного ребёнка — поставил на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Происшествия
В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи
Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Футбол
В чемпионате России может появиться плей-офф
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе
6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.
Общество
Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США
В США нашли особняки российского олигарха Бориса Ротенберга и его жены Карины Ротенберг.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Футбол
Испанские клубы заработали 1,42 млрд евро на продаже телеправ
Стали известны суммы, которые испанские клубы заработали на телетрансляциях. 20 участников Ла Лиги заработали 1,42 млрд евро.
Наука