Полиция Украины приступила к разгону участников акции протеста против отмены моратория на продажу земли, сообщает ТАСС. Разгон акции сопровождается столкновениями активистов и полиции.

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