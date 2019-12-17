Происшествия

ТАССТАССПолиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

Массовая стычка митингующих и силовиков началась у здания Верховной рады. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, правоохранители начали разгонять участников акции, протестующих против открытия рынка земли.
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Полиция разогнала протестующих у Верховной рады

Коммерсантъ08:22

На Украине полиция начала разгонять протестующих у стен Рады

ТК Звезда08:11

Сотрудники полиции разгоняют митинг у здания Верховной рады

Инфорос08:10

Правоохранители начали разгон митингующих у стен Рады

REGNUM07:28

Полиция разгоняет протестующих у Верховной рады

Газета.Ru07:20

Полиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

Говорит Москва07:18

Полиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

ТАСС07:00
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
Армия и оружие

В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Известия 18:11
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
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Политика

Проект резолюции России и Китая по КНДР обсудят в СБ ООН

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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
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РБК 16:00
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Пенсия из США подъехала: украинские министры уже не голодают

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Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

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Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
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ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 12:59
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка Лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.
Чемпионат 16:55
Общество

Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
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Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
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Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
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Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»

Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
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Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
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Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Верка Сердючка вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, удивил поклонников презентацией новой песни на английском языке после долгого перерыва.
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Музыка

Клип на песню Last Christmas перевыпустили через 35 лет

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Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
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Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
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Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
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Новый документ на автомобили появится в России

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
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Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»

Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Петербургский дневник 12:02
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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
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Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

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Автор Kerbal Space Program анонсировал Balsa Model Flight Simulator

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СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»

Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 13:54
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