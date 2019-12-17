Происшествия
ТАССПолиция разгоняет митинг у здания Верховной рады
Массовая стычка митингующих и силовиков началась у здания Верховной рады. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, правоохранители начали разгонять участников акции, протестующих против открытия рынка земли.
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Армия и оружие
В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны
«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Политика
Проект резолюции России и Китая по КНДР обсудят в СБ ООН
Россия и Китай ранее в понедельник внесли в Совбез ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к смягчению санкций в отношении Северной Кореи.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Общество
Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Об отношениях с Baring Vostok, претензиях ЦБ к «Восточному» и работе АСИ по защите бизнеса — в его интервью РБК.
Политика
Пенсия из США подъехала: украинские министры уже не голодают
Малюська отметил, что вопрос заработной платы «не настолько критичен, как распространили в медиа», и «если жена не убьет, то, в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы».
Политика
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка Лиги
В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.
Общество
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Политика
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»
Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
Экономика
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Музыка
Верка Сердючка вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, удивил поклонников презентацией новой песни на английском языке после долгого перерыва.
Музыка
Клип на песню Last Christmas перевыпустили через 35 лет
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Политика
Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона
Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Музыка
Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»
Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Игры
Автор Kerbal Space Program анонсировал Balsa Model Flight Simulator
Хоккей
СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»
Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).