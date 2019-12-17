Массовая стычка митингующих и силовиков началась у здания Верховной рады. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, правоохранители начали разгонять участников акции, протестующих против открытия рынка земли.

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