Происшествия
КоммерсантъПолиция разогнала протестующих у Верховной рады
Полицейские разогнали митингующих у здания Верховной рады, сообщают «Украинские новости». Протестующие вышли к парламенту из-за земельной реформы. По данным «112 Украина», участники акции хотели разбить палаточный городок, но им не позволили правоохранители.
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Экономика
Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
Экономика
Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Футбол
«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»
Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Единоборства
Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245
Российский боец Петр Ян одержал победу над Юрайей Фэйбером нокаутом в третьем раунде на UFC 245 в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Политика
Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".
Здоровье
Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД
За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Экономика
Первые четыре заявки на ипотеку под 2% одобрили в Забайкалье
Приём документов начался 12 декабря. Банк одобрил четыре заявки, ещё более 30 в стадии донесения документов.
Кино
«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат
Политика
Украина готовит новые санкции против России
Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.
Общество
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Транспорт
Минобороны решит проблему российского аэропорта
Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Политика
Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»
Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Футбол
Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги
«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен.
Происшествия
На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин
Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.