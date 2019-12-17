Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПолиция разогнала протестующих у Верховной рады

Полицейские разогнали митингующих у здания Верховной рады, сообщают «Украинские новости». Протестующие вышли к парламенту из-за земельной реформы. По данным «112 Украина», участники акции хотели разбить палаточный городок, но им не позволили правоохранители.
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Земельный майдан: силовики «зачистили» центр Киева от протестующих

REGNUM08:39

На Украине полиция начала разгонять протестующих у стен Рады

ТК Звезда08:11

Сотрудники полиции разгоняют митинг у здания Верховной рады

Инфорос08:10

Полиция разогнала протестующих у Верховной рады

Коммерсантъ08:22

Полиция разгоняет протестующих у Верховной рады

Газета.Ru07:20

Полиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

ТАСС07:00
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Экономика

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
РИА Новости 15:08
Экономика

Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Газета.Ru вчера в 06:38
Футбол

«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»

Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Sport.ru 11:30
Единоборства

Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245

Российский боец Петр Ян одержал победу над Юрайей Фэйбером нокаутом в третьем раунде на UFC 245 в Лас-Вегасе.
Sports.ru 15 декабря в 04:15
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
RT на русском 18:40
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Политика

Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией

Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".
РИА Новости 18:42
Здоровье

Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД

За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
Дума ТВ 07:22
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Экономика

Первые четыре заявки на ипотеку под 2% одобрили в Забайкалье

Приём документов начался 12 декабря. Банк одобрил четыре заявки, ещё более 30 в стадии донесения документов.
Чита.Ру 04:13
Кино

«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат

Российская газета вчера в 03:15
Политика

Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.
RT на русском 08:49
Общество

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru 10:53
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Транспорт

Минобороны решит проблему российского аэропорта

Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.
Lenta.ru 19:06
Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
iReactor вчера в 21:14
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Российская газета 06:08
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

Ведомости 07:22
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
Политика

Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»

Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 11:03
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости 18:52
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.
RT на русском 01:30
Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили вчера в 23:54
Футбол

Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен.
RT на русском 17:37
Происшествия

На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин

Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.
АСТВ 18:36
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