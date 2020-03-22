Коронавирус

РБКРБКПолиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
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В России могут приостановить работу кинотеатров

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Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

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Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову

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Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии

Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
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Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
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В США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики

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Барселона хочет продать Гризманна за 100 млн

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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
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СМИ предлагали актеру деньги, чтобы он соврал о сексе с Меган Маркл

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Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

При землетрясении в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press.
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Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

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Российские военные провели патрулирование в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование 120-километрового участка трассы М4 между сирийскими провинциями Алеппо и Хасеке.
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Иглы, вдохновленные паразитами, сделают уколы безболезненными

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