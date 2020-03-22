Коронавирус

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Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
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с чего всё началось

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
РБКвчера в 11:18

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РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

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Власти отрицают разработку плана закрытия Москвы на карантин

Коммерсантъвчера в 13:24

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

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Столичный главк МВД готовит план на случай ограничений въезда в столицу и введения комендантского часа

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МВД разрабатывает план действий на случай закрытия Москвы

URA.Ruвчера в 11:40

До конца марта полиция подготовит план на случай закрытия везда в Москву

Mockva.ruвчера в 11:39

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия Москвы на карантин

Дождьвчера в 13:09
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Хоккей

Испанские журналисты дали характеристику Александру Овечкину

Испанское издание Sport.es составило характеристику форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.
ProstoProSport вчера в 17:57
Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов

В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
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ВКС России доставили 25 млн медицинских масок из Китая

Как уточняется, самолет Ан-124 ВКС России доставил из КНР на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок.
Московский Комсомолец 00:07
Общество

Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по ТАСС).
РБК 21 марта в 06:14
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Гаджеты

Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах.
Megaobzor.com вчера в 16:03
Происшествия

В Югре на праздновании свадьбы убили жениха

Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Российская газета вчера в 07:32
Футбол

«Барселона» собирается продать Антуана Гризманна за 100 миллионов евро

Каталонский гранд намерен расстаться с французом за 100 миллионов евро, при этом «Барса» приобрела Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
ODDS.ru вчера в 07:02
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество

На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Евразия Daily 00:32
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
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Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru 21 марта в 17:02
Политика

Итальянцы в соцсетях благодарят Россию за помощь и ругают ЕС

На странице Российского посольства в Риме появились сотни отзывов от итальянцев, а также жителей других стран мира, которые благодарят Россию за помощь и обвиняют США, ЕС и НАТО - партнеров Италии - в бездействии.
Московский Комсомолец вчера в 10:56
Культура

В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
News.ru вчера в 14:52
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
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На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
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Дробыш рассказал о тяжелом положении шоу-бизнеса из-за коронавируса

Представителям шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, об этом "Вечерней Москве" рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
РИА Новости вчера в 20:38
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 21 марта в 10:15
Культура

Евровидение-2020 могут провести в режиме онлайн

18 марта организаторы объявили, что из-за риска распространения коронавируса «Евровидение» - за всю свою 65-летнюю историю - впервые отменено.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
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Общество

Российские школы уходят на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 17:03
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Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии

Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
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Общество

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РИА Новости вчера в 17:13
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Коронавирус подтверждён у шестого пациента в Красноярском крае

Красноярск, 23 марта 2020, 06:47 — REGNUM В Красноярском крае в стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

Минкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы

Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей с 23 марта, понедельника, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:16
Фигурное катание

Тарасова раскритиковала российских фигуристов за западную музыку

РИА Новости вчера в 22:26
Происшествия

Три прилетевших из Вьетнама жителя Приамурья находятся на самоизоляции

Трое жителей Приамурья - двое взрослых и ребенок, вернувшиеся из Вьетнама, у которых по прилету было зафиксировано незначительное повышение температуры тела, находятся на самоизоляции под наблюдением врачей, сообщили журналистам в понедельник в минздраве региона.
РИА Новости 00:15
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
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