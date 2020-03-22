Коронавирус

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Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

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МВД разрабатывает план действий на случай закрытия Москвы

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Столичный главк МВД готовит план на случай ограничений въезда в столицу и введения комендантского часа

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Mockva.ru11:39

РБК: полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву и введения комендантского часа

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