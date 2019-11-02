Происшествия
vtomske.ruВ Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Происшествие случилось 2 ноября. Начальник Центра «Э» по Ингушетии и его брат были убиты неустановленными лицами, со скорбью сообщает МВД России по Республике Ингушетия. Ряд федеральных СМИ со ссылкой на проверенные источники пишет, что мужчины были расстреляны в Москве на улице Академика Анохина.
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с чего всё началось
Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - сказал собеседник агентства.ТАССвчера в 11:52
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«Было очень многолюдно»: очевидец рассказал о моменте убийства главы ЦПЭ Ингушетии
ТК Звездавчера в 16:37
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Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
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