Происшествия

vtomske.ruvtomske.ruВ Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Происшествие случилось 2 ноября. Начальник Центра «Э» по Ингушетии и его брат были убиты неустановленными лицами, со скорбью сообщает МВД России по Республике Ингушетия. Ряд федеральных СМИ со ссылкой на проверенные источники пишет, что мужчины были расстреляны в Москве на улице Академика Анохина.
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с чего всё началось

В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - сказал собеседник агентства.
ТАССвчера в 11:52

Подробнее о событии

Коллеги рассказали об убитом начальнике центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости07:42

Главные новости к утру 3 ноября

Коммерсантъвчера в 23:01

Убийство в Москве начальника центра «Э» Ингушетии. Главное

РБКвчера в 14:13

«Было очень многолюдно»: очевидец рассказал о моменте убийства главы ЦПЭ Ингушетии

ТК Звездавчера в 16:37

Что произошло за день: суббота, 2 ноября

Интерфаксвчера в 12:35

При стрельбе в Москве погиб ингушский борец с экстремизмом и его брат

РЕН ТВвчера в 11:20

Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

ТАССвчера в 19:03
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:37, Ашберн

В Москве расстреляли важного полицейского

Вести.UZвчера в 13:24
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

РИА Новости вчера в 07:48
Происшествия

Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Газета.Ru 08:17
Политика

ООН назвала число убитых мирных жителей на войне в Донбассе

Газета.Ru 08:06
Политика

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство в Киеве, покинул Украину.
БИЗНЕС Online 07:14
Фигурное катание

Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй

Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
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На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток

Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Происшествия

В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны

В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
РБК 07:05
Футбол

ЦСКА потребует объяснений судейства в матче с «Зенитом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что представители московского клуба потребуют объяснений работы судейского корпуса на матче 15-го тура против «Зенита».
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Единоборства

Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса

Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Религия

Патриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал воссоединение прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) правильным выбором в пользу духовного единства, передаёт ТАСС.
RT на русском 07:26
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Общество

Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
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Музыка

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Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
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«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
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Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

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В СБУ передали производство в отношении правоохранителей по делу Гандзюк

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала СБУ производство в отношении правоохранителей по делу об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 07:23
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Лолита Милявская опубликовала в Instagram трогательное поздравление дочери Евы.
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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Барти обыграла Свитолину в финале Итогового турнира WTA

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Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
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Трамп рассказал об интересах США в Сирии

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Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»

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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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Общество

В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов

В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

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Общество

В Гидрометцентре рассказали об особенностях погоды в 2019 году

Российская газета 08:20
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