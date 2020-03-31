Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПолиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, передают «Известия».
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с чего всё началось

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина

Полицейские, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, будут провожать до дома граждан, собравшихся на улице группами из двух и более человек. Об этом «Известиям» сообщили в Мосгордуме.
Известиявчера в 13:24

Подробнее о событии

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина

Известиявчера в 13:24

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Lenta.ruвчера в 22:34

Полиция будет сопровождать до дома россиян, нарушивших карантин

Znak.com00:30

Полиция будет провожать до дома нарушителей режима самоизоляции, которые собрались группой даже из двух человек

Фонтанка.Ру02:16

Полиция будет сопровождать нарушивших карантин россиян до дома

News.ru02:52

Полицейские получат новые полномочия на период карантина

Pravda.Ru02:06

Полиция будет сопровождать до дома нарушителей карантина в Москве и области

ФАН01:52
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Общество

В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 05:01
Общество

Налог на самозанятых распространят на всю страну

Право принимать решение о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» предоставят самим региональным властям.
Современный Предприниматель 03:20
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Экономика

Принят закон о НДФЛ на проценты по вкладам

Налогом по ставке 13% будут облагаться проценты, начисляемые на эти вклады, то есть доходы от вкладов.
Государственная Дума РФ 04:09
Общество

За сутки в России выявили 500 заболевших коронавирусом

Всего в России с диагнозом коронавирус умерли 17 человек. Вчера в России выявили 302 заболевшего, 29 марта — было 270 новых случаев.
Daily 05:18
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото

Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
Политическая Экспертиза вчера в 13:59
Футбол

«Локомотив» заинтересован в приобретении двух греческих игроков

Греческие защитники Константинос Цимикас и Димитрис Яннулис могут стать футболистами московского «Локомотива».
Нева Спорт 05:09
Общество

Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама

Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.
Go68.ru вчера в 12:33
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Стерлеград 04:05
Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Российская газета вчера в 13:32
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Здоровье

Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом

Пока связь не доказана, однако уже известно, что заболевание у пациентов с ожирением бывает в более тяжелой форме.
МедиаПоток 04:12
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Чемпионат вчера в 17:39
Общество

Минтруд предложил проводить заочное освидетельствование инвалидности

Предлагается до 1 октября этого года проводить освидетельствование инвалидности в особом порядке.
NewInform 04:19
Шоу-бизнес

Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца

РИА Новости 05:26
Происшествия

В Пензе скончался пациент с выявленным заражением коронавирусом

Пенза, 31 марта 2020, 12:26 — REGNUM В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом.
REGNUM 05:26
Спорт

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Нева Спорт 29 марта в 12:52
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Вести.Ru 03:44
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Единоборства

Александр Емельяненко объявил, что нашел себе невесту

Российский боец UFC и ММА Александр Емельяненко опубликовал на странице в социальной сети видео, в котором сообщил, что нашёл себе невесту.
Metaratings 05:00
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
REGNUM вчера в 00:13
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor 29 марта в 03:10
Здоровье

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
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