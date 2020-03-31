Коронавирус
Lenta.ruПолиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, передают «Известия».
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с чего всё началось
Полицейские, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, будут провожать до дома граждан, собравшихся на улице группами из двух и более человек. Об этом «Известиям» сообщили в Мосгордуме.Известиявчера в 13:24
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Общество
В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Общество
Налог на самозанятых распространят на всю страну
Право принимать решение о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» предоставят самим региональным властям.
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Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
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Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Экономика
Принят закон о НДФЛ на проценты по вкладам
Налогом по ставке 13% будут облагаться проценты, начисляемые на эти вклады, то есть доходы от вкладов.
Общество
За сутки в России выявили 500 заболевших коронавирусом
Всего в России с диагнозом коронавирус умерли 17 человек. Вчера в России выявили 302 заболевшего, 29 марта — было 270 новых случаев.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Политика
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Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
Футбол
«Локомотив» заинтересован в приобретении двух греческих игроков
Греческие защитники Константинос Цимикас и Димитрис Яннулис могут стать футболистами московского «Локомотива».
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Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама
Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.
Общество
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31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Здоровье
Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом
Пока связь не доказана, однако уже известно, что заболевание у пациентов с ожирением бывает в более тяжелой форме.
Единоборства
Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле
Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
Минтруд предложил проводить заочное освидетельствование инвалидности
Предлагается до 1 октября этого года проводить освидетельствование инвалидности в особом порядке.
Происшествия
В Пензе скончался пациент с выявленным заражением коронавирусом
Пенза, 31 марта 2020, 12:26 — REGNUM В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом.
Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
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Общество
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт
С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Александр Емельяненко объявил, что нашел себе невесту
Российский боец UFC и ММА Александр Емельяненко опубликовал на странице в социальной сети видео, в котором сообщил, что нашёл себе невесту.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей
Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
Кино
В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»
Здоровье
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.