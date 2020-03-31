Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПолиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, передают «Известия».
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с чего всё началось

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина

Полицейские, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, будут провожать до дома граждан, собравшихся на улице группами из двух и более человек. Об этом «Известиям» сообщили в Мосгордуме.
Известиявчера в 13:24

Подробнее о событии

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина

Известиявчера в 13:24

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Lenta.ruвчера в 22:34

Полиция будет сопровождать до дома россиян, нарушивших карантин

Znak.com00:30

Полиция будет провожать до дома нарушителей режима самоизоляции, которые собрались группой даже из двух человек

Фонтанка.Ру02:16

Полиция будет сопровождать нарушивших карантин россиян до дома

News.ru02:52

Полицейские получат новые полномочия на период карантина

Pravda.Ru02:06

Полиция будет сопровождать до дома нарушителей карантина в Москве и области

ФАН01:52
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Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 29 марта в 05:12
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Общество

В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 11:00
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

В России с 1 апреля повысят пенсии

В России с 1 января 2020 года на 6,6% повысились пенсии.
Кубань 24 02:20
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК вчера в 15:19
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Спорт

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
ФАН вчера в 08:36
Здоровье

Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье

Работодатели обязаны замерять температуру прибывших сотрудников, вводится запрет на командировки за границу, обязательная дезинфекция мебели и оргтехники, а также максимально перевод людей на удаленную работу.
Deita.ru 02:42
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия

Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.
Московский Комсомолец вчера в 20:43
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости вчера в 15:47
Хоккей

Кожевников о тренерах в КХЛ: «Непонятна увлеченность клубов белорусами. А что у нас делают латыши?»

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении тренеров из Беларуси и Латвии в КХЛ.
Sports.ru 00:34
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Кино

Тимур Бекмамбетов запускает проект, посвященный карантину

Новый проект студии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова покажет мир во время пандемии и вынужденной самоизоляции через экраны смартфонов и ноутбуков - в формате Screenlife, а идеи для него соберут через конкурс.
Российская газета 03:53
Общество

Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома

Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:25
Происшествия

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
Шоу-бизнес

Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного контента

Скандальный рэпер Джиган продолжает публиковать в своем микроблоге Instagram странные снимки.
Дни24 02:09
Общество

Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса

Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.
ZAB.RU 02:04
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
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