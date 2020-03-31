Коронавирус
Lenta.ruПолиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, передают «Известия».
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с чего всё началось
Полицейские, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, будут провожать до дома граждан, собравшихся на улице группами из двух и более человек. Об этом «Известиям» сообщили в Мосгордуме.Известиявчера в 13:24
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Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
У россиян не осталось денег на случай потери работы
Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Общество
В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Рада приняла закон о продаже земли на Украине
Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Общество
В России с 1 апреля повысят пенсии
В России с 1 января 2020 года на 6,6% повысились пенсии.
Политика
Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Спорт
Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева
Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
Здоровье
Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье
Работодатели обязаны замерять температуру прибывших сотрудников, вводится запрет на командировки за границу, обязательная дезинфекция мебели и оргтехники, а также максимально перевод людей на удаленную работу.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Общество
Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия
Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Хоккей
Кожевников о тренерах в КХЛ: «Непонятна увлеченность клубов белорусами. А что у нас делают латыши?»
Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении тренеров из Беларуси и Латвии в КХЛ.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Кино
Тимур Бекмамбетов запускает проект, посвященный карантину
Новый проект студии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова покажет мир во время пандемии и вынужденной самоизоляции через экраны смартфонов и ноутбуков - в формате Screenlife, а идеи для него соберут через конкурс.
Общество
Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома
Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Происшествия
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
В Москве 70 человек вылечились от коронавируса
В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного контента
Скандальный рэпер Джиган продолжает публиковать в своем микроблоге Instagram странные снимки.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса
Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.