Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПолиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, передают «Известия».
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с чего всё началось

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина

Полицейские, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, будут провожать до дома граждан, собравшихся на улице группами из двух и более человек. Об этом «Известиям» сообщили в Мосгордуме.
Известиявчера в 13:24

Подробнее о событии

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина

Известиявчера в 13:24

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Lenta.ruвчера в 22:34

Полиция будет сопровождать до дома россиян, нарушивших карантин

Znak.com00:30

Полиция будет провожать до дома нарушителей режима самоизоляции, которые собрались группой даже из двух человек

Фонтанка.Ру02:16

Полиция будет сопровождать нарушивших карантин россиян до дома

News.ru02:52

Нарушителей самоизоляции полицейские проводят домой

БИЗНЕС Online02:59

Полицейские получат новые полномочия на период карантина

Pravda.Ru02:06
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Общество

В Курской области выявили первые три случая коронавируса

В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:09
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Политика

США направят Италии медицинскую помощь на $100 млн

Трамп подготовил медицинскую помощь для Италии на сумму 100 млн долларов. Об этом заявил президент США на брифинге в Белом доме.
Деловое.ТВ 06:56
Киберспорт

Valve поделилась некоторыми подробностями Artifact 2.0

Valve рассказала о некоторых изменениях геймплея, которые ждут игроков в обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 03:24
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Общество

В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой в республике смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, при этом у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.
РИА Новости 06:48
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

Швеция пошла «своим путем» в условиях пандемии коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, в Швеции выявлено уже 3069 заболевших коронавирусом, 105 пациентов скончались.
Российская газета 29 марта в 07:06
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

ТАСС вчера в 15:18
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Общество

В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 29 марта в 04:02
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту Министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Происшествия

Эвакуированные из Катара украинцы сбежали из карантина

Несколько эвакуированных из Катара украинцев сбежали из карантина в отеле «Казацкий». Об этом сообщают «Українськi Новини».
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие

Новейшие бронетранспортёры примут участие в параде Победы в Ростове

Свыше 15 новейших бронетранспортеров БТР-82АМ представят соединение морской пехоты Черноморского флота в составе механизированной колонны на параде, который пройдёт в ознаменование 75-летней годовщины со дня Великой Победы.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:47
Футбол

Головин назвал лучшего футболиста, с которым он играл

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть.
RT на русском вчера в 12:33
Происшествия

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

Татарстан Сегодня 05:02
Здоровье

В Испании число жертв коронавируса превысило восемь тысяч человек

Число жертв от коронавируса COVID-19 в Испании превысило 8 тысяч человек, только за последние сутки умерли 849 пациентов, сообщает министерство здравоохранения.
РИА Новости 05:56
Общество

Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
REGNUM 04:31
Общество

Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные

Крупные торговые сети перестанут принимать наличные из-за коронавируса.
Рамблер вчера в 13:11
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ вчера в 21:20
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Российская газета вчера в 12:56
Общество

В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции

В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.
Время Воронежа 06:56
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