Коронавирус
Lenta.ruПолиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, передают «Известия».
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с чего всё началось
Полицейские, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, будут провожать до дома граждан, собравшихся на улице группами из двух и более человек. Об этом «Известиям» сообщили в Мосгордуме.Известиявчера в 13:24
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Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Общество
В Курской области выявили первые три случая коронавируса
В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Политика
США направят Италии медицинскую помощь на $100 млн
Трамп подготовил медицинскую помощь для Италии на сумму 100 млн долларов. Об этом заявил президент США на брифинге в Белом доме.
Киберспорт
Valve поделилась некоторыми подробностями Artifact 2.0
Valve рассказала о некоторых изменениях геймплея, которые ждут игроков в обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Общество
Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми
В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Общество
В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой в республике смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, при этом у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.
Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Швеция пошла «своим путем» в условиях пандемии коронавируса
По данным Университета Джона Хопкинса, в Швеции выявлено уже 3069 заболевших коронавирусом, 105 пациентов скончались.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Общество
В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту Министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Происшествия
Эвакуированные из Катара украинцы сбежали из карантина
Несколько эвакуированных из Катара украинцев сбежали из карантина в отеле «Казацкий». Об этом сообщают «Українськi Новини».
Армия и оружие
Новейшие бронетранспортёры примут участие в параде Победы в Ростове
Свыше 15 новейших бронетранспортеров БТР-82АМ представят соединение морской пехоты Черноморского флота в составе механизированной колонны на параде, который пройдёт в ознаменование 75-летней годовщины со дня Великой Победы.
Футбол
Головин назвал лучшего футболиста, с которым он играл
Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть.
Происшествия
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы
Здоровье
В Испании число жертв коронавируса превысило восемь тысяч человек
Число жертв от коронавируса COVID-19 в Испании превысило 8 тысяч человек, только за последние сутки умерли 849 пациентов, сообщает министерство здравоохранения.
Общество
Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
Общество
Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные
Крупные торговые сети перестанут принимать наличные из-за коронавируса.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек
В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Общество
В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции
В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.