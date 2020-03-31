Полицейские, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, будут провожать до дома граждан, собравшихся на улице группами из двух и более человек. Об этом «Известиям» сообщили в Мосгордуме.

с чего всё началось

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, передают «Известия».

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