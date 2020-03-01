Общество

МедиазонаМедиазонаПолиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина

Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские к 1 апреля составили 1250 протоколов за нарушение карантина, сообщается на сайте МВД.
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Нижегородская полиция составила 12 протоколов о нарушении карантина 29 марта

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Более 40 человек нарушили карантин по коронавирусу в Нижегородской области

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Полиция призвала «иностранцев» не выходить на улицу

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Нижегородская полиция составила 42 протокола за нарушение режима изоляции

Правда ПФО30 марта в 05:05
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Хоккей

Коронавирус оставил КХЛ без «Адмирала»

Команда не примет участия в следующем сезоне из-за решения правительства Приморья перенаправить средства, предусмотренные для финансирования профессиональных спортивных клубов, на мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 04:32
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
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В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

3DNews 02:18
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У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 01:44
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Здоровье

На Украине еще 120 человек заразились коронавирусом – Минздрав

За минувшие сутки на Украине ряды заболевших COVID-19 пополнили еще 120 человек.
Украина.ру вчера в 04:08
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Коронавирусом заразился главврач Коммунарки

Inc-news.ru вчера в 03:10
Футбол

Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.
Газета.Ru вчера в 12:51
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера вчера в 06:30
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес

Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Газета.Ru 02:03
Кино

Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
REGNUM 02:16
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru вчера в 02:43
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Технологии

YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok

Попытка YouTube угнаться за TikTok понятна - за последние два года аудитория разработанного китайской ByteDance сервиса выросла более чем на 125% (такие данные январского отчета App Annie приводит The Verge).
Вести.Ru 02:45
Происшествия

Мужчина с малышом гулял по крыше пристроя к жилому дому в Уфе

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 апреля в 16:00 часов спасатели получили сообщение о том, что на крыше пристроя к жилому дому по ул. Коммунистической ходит мужчина с малышом.
REGNUM 01:23
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН вчера в 10:39
Общество

В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов

Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
REGNUM вчера в 23:46
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия

В Перми от коронавируса умер второй человек

В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Российская газета 02:28
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
ProstoProSport вчера в 06:27
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС 31 марта в 17:51
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Гаджеты

В конце апреля Intel представит процессоры Comet Lake-S

По данным сетевых источников, 30 апреля состоится презентация процессоров Comet Lake-S от Intel.
Anonsens 02:57
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 22:04
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