Общество
МедиазонаПолиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина
Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские к 1 апреля составили 1250 протоколов за нарушение карантина, сообщается на сайте МВД.
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Нижегородская полиция составила 12 протоколов о нарушении карантина 29 марта
Нижний сейчас30 марта в 06:27
Более 40 человек нарушили карантин по коронавирусу в Нижегородской области
DomostroyNN.ru30 марта в 05:07
42 протокола составили нижегородские полицейские на нарушителей режима самоизоляции
КП - Нижний Новгород30 марта в 03:51
Полицейские составили 42 протокола за нарушение ограничений по COVID-19
АиФ Нижний Новгород30 марта в 02:46
Нижегородская полиция составила 42 протокола о нарушении карантина
Жилищный вопрос. Нижегородская область30 марта в 01:51
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Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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