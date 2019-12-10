Полицейским удалось выследить подозреваемого в стрельбе в чешской больнице города Острава, по данным ведомства, злоумышленник покончил с собой.

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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