Происшествия

RT на русскомRT на русскомПолиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

Полицейским удалось выследить подозреваемого в стрельбе в чешской больнице города Острава, по данным ведомства, злоумышленник покончил с собой.
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Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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