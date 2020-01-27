Происшествия

РБКРБКПолиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины

Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
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с чего всё началось

От мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево, сбегала жена

Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.
РЕН ТВ13:29

Подробнее о событии

Детей, которых бросили в московском аэропорту, вернут в Хабаровский край

ТАСС19:25

«Нет денег и нечем кормить»: у мальчиков, прилетевших с отцом из Хабаровска, нашли записку

AmurMedia.ru16:45

Полицейские передали оставленных в аэропорту Шереметьево двух малолетних детей в больницу

Агентство Москва14:29

Стала известна судьба брошенных в Шереметьево детей

Lenta.ru18:16

СК проверит отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

РЕН ТВ12:30

СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в «Шереметьево»

РИА Новости17:34

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в «Шереметьево»

Интерфакс14:37
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
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Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
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Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru 03:30
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости 17:02
Происшествия

На руднике под Оренбургом погибли двое детей

В Оренбургской области в карьере рудника погибли двое детей.
Газета.Ru 15:26
Здоровье

40 «земских докторов» в Приамурье получат по 2 млн рублей

30 врачей и 10 фельдшеров отправятся работать в села Приамурья по программе «Земский доктор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 23 января в 21:50
Космос

В России построят новые станции спутниковой системы «Гонец»

В России планируется в ближайшие полгода ввести в эксплуатацию новые станции спутниковой системы "Гонец".
РЕН ТВ 18:15
Общество

Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Российская газета 20:34
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости вчера в 19:14
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» за лучший альбом

РБК 21:07
Энергетика

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Car.ru вчера в 06:33
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
RT на русском 20:40
Армия и оружие

Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай

Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
REGNUM 21:22
Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Портал Поиск 03:19
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии одобрил внесение изменений в соглашение по газу с РФ.
ИА REX вчера в 05:33
Армия и оружие

Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования

Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Avia.pro 23 января в 23:34
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Экономика

Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей

Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году.
ТАСС 16:04
Политика

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 15:24
Политика

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Вести.Ru 18:10
Происшествия

В Чечне задержаны 25 человек за коллаж с Кадыровым

Южный Федеральный 08:23
Шоу-бизнес

Боярская показала фото отца без очков и шляпы. Его трудно узнать

Глава семейства — Михаил Сергеевич — позирует совсем по-домашнему, без привычных очков и шляпы.
Телеканал 360° 07:17
Здоровье

Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56

Госкомитет по здравоохранению КНР передаёт о 49 заболевших, которые успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Говорит Москва вчера в 22:38
Футбол

«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы

Спорт-Экспресс 13:01
Авто

В Уфе распродают арестованные автомобили

В феврале в Уфе пройдут два аукциона по продаже арестованного имущества.
UfaTime.ru 20:59
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