Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.

с чего всё началось

Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

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