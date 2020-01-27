Происшествия
РБКПолиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины
Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
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с чего всё началось
Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.РЕН ТВ13:29
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны
Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Происшествия
На руднике под Оренбургом погибли двое детей
В Оренбургской области в карьере рудника погибли двое детей.
Здоровье
40 «земских докторов» в Приамурье получат по 2 млн рублей
30 врачей и 10 фельдшеров отправятся работать в села Приамурья по программе «Земский доктор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Космос
В России построят новые станции спутниковой системы «Гонец»
В России планируется в ближайшие полгода ввести в эксплуатацию новые станции спутниковой системы "Гонец".
Общество
Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву
В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Общество
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября
Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
Армия и оружие
Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай
Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заразности рака
По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии одобрил внесение изменений в соглашение по газу с РФ.
Армия и оружие
Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования
Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Экономика
Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей
Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году.
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Политика
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Происшествия
В Чечне задержаны 25 человек за коллаж с Кадыровым
Шоу-бизнес
Боярская показала фото отца без очков и шляпы. Его трудно узнать
Глава семейства — Михаил Сергеевич — позирует совсем по-домашнему, без привычных очков и шляпы.
Здоровье
Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56
Госкомитет по здравоохранению КНР передаёт о 49 заболевших, которые успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Футбол
«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы
Авто
В Уфе распродают арестованные автомобили
В феврале в Уфе пройдут два аукциона по продаже арестованного имущества.