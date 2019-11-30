Происшествия
РИА НовостиПолиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции. В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали.
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Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту
Эхо Москвывчера в 23:04
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При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
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Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии.