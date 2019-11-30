Происшествия
РИА НовостиПолиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции. В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали.
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Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту
Эхо Москвывчера в 23:04
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
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Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Армия и оружие
В Сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
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Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
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Виллаш-Боаш: «„Золотой мяч“ будет соревнованием Роналду и Месси»
Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высказался о противостоянии форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии вручения «Золотого мяча».
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
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Общество
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В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
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Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»
Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
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«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
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Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»
Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
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Вертолет разбился под Новороссийском
Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
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В Тверской области состоялся премьерный показ фильма «Ржев»
Накануне, 27 ноября, состоялся специальный показ фильма о Великой Отечественной войне «Ржев», который смогли первыми посмотреть ветераны и местные жители.
Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Три человека были ранены при нападении в Гааге
Ранения в результате нападения на прохожих с ножом в Гааге получили три человека. Соответствующие данные распространила местная полиция.
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Предложен способ эффективного извлечения водорода из муравьиной кислоты
Российские ученые выяснили, как можно ускорить процесс получения водорода из муравьиной кислоты.
Киберспорт
КБУ покинула открытую квалификацию на DreamLeague Leipzig Major
КБУ проиграла Husky Esports в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Ярослава NS Кузнецова завершил выступление в квалификации.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Политика
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Технологии
Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России
Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
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Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
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Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Индии
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Константин Меладзе поделился, что писал песню «Сэра» в жуткой общаге
Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе поделился, что писал песню «Сэра» в жутких условиях в общежитии.
Фигурное катание
Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.