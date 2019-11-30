Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции. В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали.
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Подозреваемым в атаке на Лондонском мосту оказался судимый за терроризм

РБКвчера в 22:05

Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту

Эхо Москвывчера в 23:04

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Газета.Ruвчера в 17:23

СМИ: Полиция назвала подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

RT на русскомвчера в 20:50

Подозреваемый в теракте на Лондонском мосту оказался связан с террористами

Lenta.ruвчера в 19:43

Reuters: полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

ТАССвчера в 20:11

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

РИА Новостивчера в 21:09
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Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Российская газета вчера в 22:11
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Армия и оружие

В Сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Пользователь твиттера @LastDef разместил видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
РИА Новости 03:13
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Футбол

Виллаш-Боаш: «„Золотой мяч“ будет соревнованием Роналду и Месси»

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высказался о противостоянии форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии вручения «Золотого мяча».
Евро-футбол.ру 01:41
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
REGNUM вчера в 05:14
Общество

Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке

В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 28 ноября в 14:30
Политика

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»

Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Газета.Ru 01:09
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
REGNUM 02:55
Происшествия

Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Кино

В Тверской области состоялся премьерный показ фильма «Ржев»

Накануне, 27 ноября, состоялся специальный показ фильма о Великой Отечественной войне «Ржев», который смогли первыми посмотреть ветераны и местные жители.
Inc-news.ru 28 ноября в 12:13
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru 28 ноября в 10:10
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

Три человека были ранены при нападении в Гааге

Ранения в результате нападения на прохожих с ножом в Гааге получили три человека. Соответствующие данные распространила местная полиция.
РЕН ТВ вчера в 15:20
Наука

Предложен способ эффективного извлечения водорода из муравьиной кислоты

Российские ученые выяснили, как можно ускорить процесс получения водорода из муравьиной кислоты.
Индикатор вчера в 09:37
Киберспорт

КБУ покинула открытую квалификацию на DreamLeague Leipzig Major

КБУ проиграла Husky Esports в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Ярослава NS Кузнецова завершил выступление в квалификации.
CyberSport.ru 28 ноября в 12:45
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Технологии

Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
МонаВиста вчера в 10:43
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 28 ноября в 12:15
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Индии

Чемпионат вчера в 10:00
Музыка

Константин Меладзе поделился, что писал песню «Сэра» в жуткой общаге

Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе поделился, что писал песню «Сэра» в жутких условиях в общежитии.
News.ru вчера в 18:10
Фигурное катание

Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 13:28
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