Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции. В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали.
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с чего всё началось
Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте
 лондонской полиции.
Коммерсантъвчера в 23:50

Подробнее о событии

Sky: британская полиция проводит обыск в квартире лондонского террориста

ТАСС07:53

В Британии приспустили флаги в память о жертвах нападения в Лондоне

РИА Новости06:26

Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

Известиявчера в 21:39

Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту

Эхо Москвывчера в 23:04

СМИ: Полиция назвала подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

RT на русскомвчера в 20:50

Подозреваемым в атаке на Лондонском мосту оказался судимый за терроризм

РБКвчера в 22:05

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Газета.Ruвчера в 17:23
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Плющенко усилила охрану своего дома из-за поступающих угроз

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Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Росбалт 04:39
Происшествия

В киевском аэропорту у пассажира нашли гранату

Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже пассажира рейса Киев – Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Взгляд.ру 06:40
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
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Космос

«Роскосмос» показал уникальные фото финальной сборки ракет «Союз-2»

К твиту прикреплена ссылка на материал, рассказывающий и показывающий все этапы финальной сборки космических ракет.
SM News 04:12
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Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время

Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
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Спорт

Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке

RT на русском 07:35
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
Единоборства

Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

Вести.Ru 02:58
Футбол

Павлюченко: «Никогда не мог подумать, что Кейн станет игроком сборной»

Евро-футбол.ру вчера в 07:24
Политика

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
ТАСС вчера в 15:19
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Политика

Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что попытка вернуть Донбасс силой станет для Киева самоубийством.
RT на русском 06:59
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ

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Футбол

«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве

Sport24.ru 06:55
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
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Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Экономика

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Авто

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Основой для Yaris LX послужила пятидверная версия Yaris L. Размеры авто — 4160 х 1720 х 1520 м. Колесная база — 2550 мм.
ГЛАС.RU 01:44
Политика

В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
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Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК вчера в 12:06
Автоспорт

Квят занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби

Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
Газета.Ru 06:27
Политика

Зеленский поручил снизить в декабре тарифы для населения

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству снизить тарифы на отопление для населения страны уже в декабре.
Украина.ру 07:02
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
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На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах на родине, по которым скучает.
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