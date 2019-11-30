Происшествия
РИА НовостиПолиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции. В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.Коммерсантъвчера в 23:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту
Эхо Москвывчера в 23:04
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Семья Плющенко усилила охрану своего дома из-за поступающих угроз
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Происшествия
В киевском аэропорту у пассажира нашли гранату
Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже пассажира рейса Киев – Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Космос
«Роскосмос» показал уникальные фото финальной сборки ракет «Союз-2»
К твиту прикреплена ссылка на материал, рассказывающий и показывающий все этапы финальной сборки космических ракет.
Здоровье
Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время
Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Футбол
Павлюченко: «Никогда не мог подумать, что Кейн станет игроком сборной»
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Политика
Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что попытка вернуть Донбасс силой станет для Киева самоубийством.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Yaris LX пользуется ажиотажным спросом
Основой для Yaris LX послужила пятидверная версия Yaris L. Размеры авто — 4160 х 1720 х 1520 м. Колесная база — 2550 мм.
Политика
В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Автоспорт
Квят занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби
Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
Политика
Зеленский поручил снизить в декабре тарифы для населения
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству снизить тарифы на отопление для населения страны уже в декабре.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Происшествия
Тучный сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета
Сын Никаса Сафронова заявил, что не удивлен, но собирается подавать в суд на автора ролика.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Футбол
Головин назвал три вещи в России, по которым скучает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах на родине, по которым скучает.