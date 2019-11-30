Происшествия
ИзвестияПолиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian. Отмечается, что мужчина, напавший на прохожих 29 ноября в центре британской столицы, был ранее судим и вышел из тюрьмы с «электронной биркой».
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Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
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Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
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На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
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Медведев рассказал о футбольной войне между «Зенитом» и «Спартаком»
«Спартак» занимает шестое место с 22 очками. Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря.
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В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Путин открыл новую платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург. Информацию передает корреспондент УтроNеws.
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Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей
Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
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Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
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Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
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Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
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Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
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Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Кержаков: рано или поздно голы к форварду ЦСКА Чалову придут
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов рано или поздно начнет регулярно забивать, если будет правильно действовать на поле, заявил РИА Новости старший тренер юниорской сборной России по футболу (U-19) Александр Кержаков.
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Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
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«Арсенал» объявил об увольнении Эмери
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
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По состоянию на 2016 год продолжительность жизни американцев составляла 78,9 лет. Уже спустя год этот показатель равнялся 78,6 лет.
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Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
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В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.