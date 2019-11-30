Происшествия

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Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian. Отмечается, что мужчина, напавший на прохожих 29 ноября в центре британской столицы, был ранее судим и вышел из тюрьмы с «электронной биркой».
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Террорист, устроивший резню на Лондонском мосту накануне, был хорошо известен британской полиции

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Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Газета.Ruвчера в 17:23
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