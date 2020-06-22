Общество
RT на русскомПолиция установила причастных к афере для голосования по Конституции
Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
RT на русском 13:25
Общество
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
Технологии
WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur
Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 11:29
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
Политика
США ограничат выдачу виз до конца года
Американские власти приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также планируется продлить запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.
RT на русском 16:14
Политика
В Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы
По мнению Фан Синхая, зависимость от систем в долларовых расчетах делает КНР уязвимой для потенциальных санкций Вашингтона.
ТАСС 13:07
Общество
Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня
Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».
RT на русском 14:53
Футбол
Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначен ошибочно
Арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом" назначен ошибочно.
Газета.Ru 16:04
Здоровье
Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину
21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09
Гаджеты
IPhone получит функцию ключа от автомобиля
Компания Apple в ходе конференции WWDC-2020 анонсировала обновление системы CarPlay на iPhone, которое превратит смартфон в ключ от автомобиля.
Rambler News Service 13:57
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
Общество
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
Армия и оружие
SANA: ПВО Сирии отражают атаку беспилотников в Джебле
В начале июня средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.
RT на русском 16:32
Космос
Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Невские Новости 16:25
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Армия и оружие
СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников, сообщила государственное агентство САНА.
РИА Новости 16:29
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Общество
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Технологии
Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов
Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.
News.ru 16:38
Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
AvtoVolgograda.ru вчера в 10:05
Кино
Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер
Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
РИА Новости 15:11