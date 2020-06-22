Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

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