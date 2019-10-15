Происшествия

ДождьДождьПолиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального

В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России. 17 сентября суд в Москве разрешил провести 47 новых обысков по тому же делу.
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У сторонников Навального проходят массовые обыски по всей России. Что известно

Ведомости04:57

«Изъяли телефон и компьютер»: экс-активистка фонда Навального рассказала, что искали следователи

Екатеринбург Онлайн03:17

В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ02:12

Челябинского активиста штаба Навального увезли в следственный комитет

URA.Ru03:13

Координатора самарского штаба Навального поместили в спецприемник

Интерфакс02:56

В Челябинске видеооператора штаба Навального отвезли в Следственный комитет

74.ru00:48

Челябинец — о допросе в СК: «Спрашивали про биткоины, Навального и кучу незнакомых людей»

Znak.com06:25
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Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Хоккей

Сын Овечкина впервые побывал на матче с участием отца

Сын российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина годовалый Сергей впервые посетил матч с участием отца в сопровождении жены хоккеиста Анастасии Шубской.
Спорт-Экспресс 01:41
Политика

Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков

В начале встречи российского лидера с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр приветствовал дорогого гостя национальным гимном.
Московский Комсомолец вчера в 14:09
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Политика

Володин назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил ряд актуальных международных вопросов с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.
Российская газета 05:45
Политика

Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Общество

Роспотребнадзор озвучил число умерших от грязных рук детей в мире

Роспотребнадзор отмечает, что частое мытье рук уменьшает смертность от кишечных инфекций на 50%.
RuNews24.ru 05:54
Армия и оружие

МИД Китая потребовал от Турции прекратить бои в Сирии

9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" для создания на севере Сирии вдоль турецкой границы буферной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы.
ТАСС 03:49
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Футбол

«Спартак» будет сотрудничать с немецким клубом, которому сможет отдавать игроков в аренду

Леонхардт рассказал, что в рамках сотрудничества «Спартак» и «Эрцгебирге» проведут товарищеский матч.
Sport24.ru 06:03
Единоборства

Команды Поветкина и Хантера договорились о бое

Российская газета 03:28
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Армия и оружие

NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

РБК вчера в 23:57
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Авто

Lada Largus получил двойной багажник

Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости вчера в 05:01
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь

В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Происшествия

Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне

Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
REGNUM 02:46
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Политика

В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G

Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.
REGNUM вчера в 08:57
Происшествия

В СКР научились устанавливать личности преступников в масках

Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Газета.Ru 06:04
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Общество

В России отключили аналоговое телевидение

Lenta.ru 13 октября в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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