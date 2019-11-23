Сотрудники ДПС в Москве со стрельбой задержали подозреваемого в угоне. Предполагаемого угонщика попытались остановить в районе 35-го километра МКАД, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

Полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой

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