Происшествия
РосбалтПолиция устроила на МКАД погоню со стрельбой
Сотрудники ДПС в Москве со стрельбой задержали подозреваемого в угоне. Предполагаемого угонщика попытались остановить в районе 35-го километра МКАД, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.
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Полиция после погони со стрельбой на МКАД задержала подозреваемого в угоне машины
Агентство Москва04:55
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