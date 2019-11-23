Происшествия

РосбалтРосбалтПолиция устроила на МКАД погоню со стрельбой

Сотрудники ДПС в Москве со стрельбой задержали подозреваемого в угоне. Предполагаемого угонщика попытались остановить в районе 35-го километра МКАД, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.
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Злоумышленника, угнавшего авто в Москве, задержали

РЕН ТВ11:31

Полиция со стрельбой задержала угонщика на МКАД

Москва 2406:29

Подозреваемого в угоне машины задержали после погони со стрельбой на МКАД

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Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

РИА Новости05:39

Полиция после погони со стрельбой на МКАД задержала подозреваемого в угоне машины

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В Москве полицейские на МКАД со стрельбой остановили автомобиль, находящийся в розыске

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Сотрудники ППС устроили погоню со стрельбой на МКАД

Известия04:33
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

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Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
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Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 00:13
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Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru 14:42
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Клопп: «Кристал Пэлас» заслужил ничью, но и «Ливерпуль» победил по делу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (2:1).
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Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Газета.Ru 11:32
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Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

Экспресс газета 00:40
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии

Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Политика

Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента

Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября.
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Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
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Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck

В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Форпост Северо-Запад вчера в 01:21
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
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Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
Армия и оружие

Националисты совершили ракетную атаку на грузовик ВСУ в Донбассе

В пятницу заместитель начальника НМ ДНР Эдуард Басурин проинформировал журналистов о том, что украинские радикалы совершили ракетный обстрел грузового автомобиля ВСУ в Донбассе.
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«Нельзя столько жрать»: Галкин после ужина с Пугачевой раздавил весы

Наевшись вволю вкусностей, Галкин утром проснулся в прекрасном расположении духа, но вскоре утро омрачили весы.
RuNews24.ru 11:25
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Футбол

Карпин считает смешным второй пенальти в матче с «Динамо»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС.
Газета.Ru 13:00
Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

В Сети опубликовали новый "живой" снимок, на котором видна часть салона рестайлинговой "Нивы".
Авторамблер 21 ноября в 04:03
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Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 вчера в 12:49
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