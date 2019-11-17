Полицейские в Гонконге начали разгонять демонстрантов слезоточивым газом, пишет РИА Новости. Отмечается, что митингующие строят баррикады и бросают в полицию коктейли «Молотова».

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