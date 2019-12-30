Происшествия

РБКРБКПолиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

Столичные полицейские нашли живой семилетнюю девочку, пропавшую в новогоднюю ночь. Жизни ребенка ничто не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России. По данным полиции, девочка ушла с неизвестной женщиной в ночь на 1 января от дома № 22, корпус 2, по улице Яблочкова.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось

Родители похищенной в Москве девочки не запирали дверь в квартиру

По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей. Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина.
РЕН ТВвчера в 10:19

Подробнее о событии

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ruвчера в 11:21

Стали известны подробности исчезновения девочки в Новый год в Москве

РИА Новостивчера в 14:42

Омбудсмен Москвы занялась случаем с «похищенной» в Москве девочкой

Московский Комсомолецвчера в 14:50

Женщина, которая увела ребенка со двора в столице, оказалась знакомой семьи

Москва 24вчера в 12:01

Москвичка рассказала подробности о похищении девочки в новогоднюю ночь

Вечерняя Москвавчера в 19:17

В Москве нашли пропавшего в новогоднюю ночь ребенка

РИАМОвчера в 10:56

Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли в метро

РЕН ТВвчера в 08:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Известия вчера в 23:37
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru 30.12.19 в 15:43
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
РБК 02:00
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Футбол

Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»

Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Российская газета вчера в 16:15
Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов десятилетия

Neva.Today 31.12.19 в 00:24
Единоборства

Тренер Конора: МакГрегор находится в своей лучшей форме

Честно говоря, Конор находится в своей лучшей форме, чем когда либо.
ODDS.ru 01:49
Происшествия

На подозреваемого в убийстве собак кировского депутата завели дело

В отношении депутата кировского Заксобрания Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 10:13
Здоровье

В Барнауле не сократится число аптек с выдачей льготных медикаментов

В региональном Минздраве пояснили, что с 1 января в Барнауле изменились адреса некоторых пунктов выдачи.
Вести Алтай вчера в 01:38
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
РБК 01:39
Общество

Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов

Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика

Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обратиться к парламенту с просьбой защитить его от преследования по трем уголовным делам.
Телеканал 360° вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Мама Ксении Собчак примерила образ Снегурочки

Что же касается празднования Нового года, то 68-летняя Нарусова нарядилась Снегурочкой, чтобы порадовать Платона.
Суть событий вчера в 23:50
Хоккей

Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

Газета.Ru вчера в 05:20
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия 00:35
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Хоккей

О чём говорят перед четвертьфиналом МЧМ Россия — Швейцария

Сборная России, одержав две победы и потерпев столько же поражений на групповом этапе, в четвертьфинале турнира встретится с национальной командой Швейцарии.
RT на русском 00:30
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

Советский спорт вчера в 14:24
Происшествия

СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США

По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
РБК вчера в 19:38
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Гаджеты

Конкурент MIUI скопировал самую плохую особенность этой оболочки

После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
iXBT.com 01:38
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Происшествия

В Астрахани произошел крупный пожар в жилом доме

Астрахань.Ру вчера в 23:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное