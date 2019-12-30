Происшествия
РБКПолиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку
Столичные полицейские нашли живой семилетнюю девочку, пропавшую в новогоднюю ночь. Жизни ребенка ничто не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России. По данным полиции, девочка ушла с неизвестной женщиной в ночь на 1 января от дома № 22, корпус 2, по улице Яблочкова.
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с чего всё началось
По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей. Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина.РЕН ТВвчера в 10:19
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Омбудсмен Москвы занялась случаем с «похищенной» в Москве девочкой
Московский Комсомолецвчера в 14:50
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