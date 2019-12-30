По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей. Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина.

с чего всё началось

Столичные полицейские нашли живой семилетнюю девочку, пропавшую в новогоднюю ночь. Жизни ребенка ничто не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России. По данным полиции, девочка ушла с неизвестной женщиной в ночь на 1 января от дома № 22, корпус 2, по улице Яблочкова.

Полиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

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