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ВедомостиВедомости

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC News. Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города.В источнике
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Администрация США заявила о ликвидации «автономной зоны» Сиэтла

REGNUM21:50

Белый дом заявил об «освобождении Сиэтла» от протестующих и ликвидации «автономной зоны»

ТАСС18:52

В США ликвидировали «автономную зону» в Сиэтле

ИА Красная Весна20:08

В Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону»

РИА Новости19:30

Полиция ликвидировала «автономную зону» в центре Сиэтла

Российская газета20:47

Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

Взгляд.ру18:30

Полиция Соединенных Штатов переживает крупнейший кризис доверия

Солидарность30 июня в 07:08
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Известиявчера в 13:58
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Xiaomi разрабатывает OLED-телевизоры для консолей Sony PlayStation 5

Поскольку консоли нового поколения, согласно заявлению разработчиков, поддерживает высокую частоту обновления, данный режим может означать поддержку 120 Гц, но, возможно, речь идет о каких-то дополнительных фишках, сделанных совместно с Microsoft и/или Sony.
Srnsk17:05
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Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе

Авторы материала в американском журнале сообщают, что оперативная работа российской стороны выгодно отличается от Франции, которая крайне медленно выполняет индийский заказ на поставку истребителей Rafale.
Военное деловчера в 05:45
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Состоялся релиз гоночной игры Trackmania

Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnskвчера в 11:24
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Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли

Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
Индикатор30 июня в 06:43
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