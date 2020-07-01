Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
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Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC News. Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города.В источнике
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