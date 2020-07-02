Происшествия
ВедомостиПолиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC News. Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города.
Читать в источнике
Оценить235
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Футбол
Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко
Известия вчера в 15:49
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета вчера в 06:28
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Путешествия
Бурятия возобновила прием туристов из российских регионов
С 4 июня возобновили работу по приему туристов особо охраняемые природные территории, входящие в ФГБУ "Заповедное Подлеморье", а с 18 июня в Забайкальском национальном парке разрешено принимать в том числе гостей из других регионов, но при условии их регистрации в Минздраве Бурятии.
ТАСС вчера в 21:51
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Джадж снимет два новых сезона шоу, в которых он снова озвучит главных героев.
Mockva.ru вчера в 20:19
Политика
За поправки к Конституции проголосовали 77,93% россиян
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 21:00 1 июля. Проголосовать можно было в течение семи дней с 25 июня.
Известия вчера в 23:58
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Здоровье
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 30 июня в 03:08
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Интернет
В России занялись разработкой отечественного аналога Zoom
Преимуществом нового сервиса перед западными аналогами Webinar Group называет отсутствие необходимости загружать и устанавливать дополнительное программное обеспечение.
Ежедневные Новости Владивостока 29 июня в 03:27
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Энергетика
Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд
В четверг утром, 2 июля, мировые цены на нефть растут вторую торговую сессию кряду.
Газета.Ru 01:01
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»
Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Происшествия
Москалькова обратилась к Бастрыкину из-за травмы фотографа «Медиазоны»
Напомним, накануне господин Френкель на участке в ходе разногласий при регистрации вступил в конфликт с полицейским.
Коммерсантъ вчера в 16:05
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Футбол
Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Спорт-Экспресс вчера в 18:51
Гаджеты
На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra
Anonsens вчера в 14:52
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Интернет
Время жизни TLS-сертификатов в Chromium, Firefox и Safari сократят
Время жизни TLS-сертификатов (Transport layer security, протокол защиты транспортного уровня) в браузерах Chromium, Firefox и Safari сократится до 398 дней (13 месяцев), сообщает 28 июня портал OpenNET.
ИА Красная Весна 29 июня в 09:44