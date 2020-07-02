Происшествия

ВедомостиВедомостиПолиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC News. Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города.
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Полиция ликвидировала «автономную зону» в центре Сиэтла

Российская газетавчера в 20:47

Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

Газета.Ruвчера в 20:22

Полиция Соединенных Штатов переживает крупнейший кризис доверия

Солидарность30 июня в 07:08

В Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону»

РИА Новостивчера в 19:30

Белый дом заявил об «освобождении Сиэтла» от протестующих и ликвидации «автономной зоны»

ТАССвчера в 18:52

Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

Взгляд.рувчера в 18:30

В США ликвидировали «автономную зону» в Сиэтле

ИА Красная Веснавчера в 20:08
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
4,2K
Политика

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском вчера в 18:52
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa вчера в 07:40
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Политика

ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей

К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.
Gazeta.SPb вчера в 21:06
1
Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru 30 июня в 05:26
1
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Происшествия

Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета

30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
1
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
14
Футбол

Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Спорт-Экспресс вчера в 18:51
Кино

Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках

Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
3
Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
7
Футбол

Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича

Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом".
CT news 30 июня в 15:16
Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
132
Политика

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ вчера в 05:47
3,1K
Здоровье

ВОЗ изучит данные о новом штамме свиного гриппа в Китае

В Китае появилась информация о новом штамме свиного гриппа. Эксперты ВОЗ намерены изучить появившиеся данные.
ToDay News Ufa вчера в 16:36
15
Наука

Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов

ToDay News Ufa вчера в 04:53
11
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
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Шоу-бизнес

Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов

С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 30 июня в 04:30
28
Футбол

Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском вчера в 16:05
Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
7
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Накануне.Ru 30 июня в 06:36
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
240
Общество

Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
16
Шоу-бизнес

Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем

Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,1K
Общество

78% избирателей поддержали поправки к Конституции

Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
127
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
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