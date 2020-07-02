Происшествия
ВедомостиПолиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC News. Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском вчера в 18:52
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Политика
ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей
К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.
Gazeta.SPb вчера в 21:06
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru 30 июня в 05:26
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета
30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Футбол
Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Спорт-Экспресс вчера в 18:51
Кино
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Футбол
Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича
Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом".
CT news 30 июня в 15:16
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ вчера в 05:47
Здоровье
ВОЗ изучит данные о новом штамме свиного гриппа в Китае
В Китае появилась информация о новом штамме свиного гриппа. Эксперты ВОЗ намерены изучить появившиеся данные.
ToDay News Ufa вчера в 16:36
Наука
Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов
ToDay News Ufa вчера в 04:53
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 30 июня в 04:30
Футбол
Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском вчера в 16:05
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Накануне.Ru 30 июня в 06:36
Экономика
«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz
«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем
Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
78% избирателей поддержали поправки к Конституции
Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11