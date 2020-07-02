Происшествия

ВедомостиВедомостиПолиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC News. Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города.
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Сиэтл «освободили от анархистов»

Lenta.ru01:06

Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

Взгляд.рувчера в 18:30

В США ликвидировали «автономную зону» в Сиэтле

ИА Красная Веснавчера в 20:08

В Сиэтле ликвидировали «автономную зону»

РИА Новостивчера в 19:30

Белый дом заявил об «освобождении Сиэтла» от протестующих и ликвидации «автономной зоны»

ТАССвчера в 18:52

Полиция ликвидировала «автономную зону» в центре Сиэтла

Российская газетавчера в 20:47

Полиция Соединенных Штатов переживает крупнейший кризис доверия

Солидарность30 июня в 07:08
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Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Футбол

Лэмпард раскритиковал игроков «Челси» за поражение «Вест Хэму»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после матча с «Вест Хэмом» (2:3) в 32-м туре АПЛ.
ProstoProSport вчера в 23:31
Наука

Китайцы в 2021 году испытают новый палубный истребитель

Шеньянский научно-исследовательский и конструкторский авиационный институт, входящий в состав китайской авиастроительной корпорации AVIC, в 2021 году проведет первые летные испытания нового истребителя.
N+1 02:50
Футбол

Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем»

ГЛАС.RU вчера в 22:03
Общество

ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
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Происшествия

В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка

Оперативникам удалось задержать подозреваемого, им оказался 30-летний уроженец Якутии.
REGNUM 01:49
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Футбол

Черевченко покинул пост главного тренера тульского ФК «Арсенал»

Вечерняя Москва вчера в 15:57
Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
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Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru вчера в 10:27
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Здоровье

На Украине выросло число заболевших коронавирусом

Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
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Здоровье

Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Футбол

«Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона

30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона.
Версия.Инфо вчера в 04:00
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Общество

Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса

Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
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Политика

Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию

Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
Все новости (Нижний Тагил) 02:38
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 30 июня в 03:38
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 30 июня в 06:10
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Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

Волга-Медиа вчера в 23:17
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Происшествия

За электросамокат петербуржец получил удар шилом в сердце

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 1 июля в полицию поступило заявление о том, что около 4 часов в грузовом лифте дома 33 по проспекту испытателей неизвестный напал мужчину, ударив два раза шилом в грудь, после чего забрал электросамокат «Джокер», стоимостью 22,5 тысячи рублей, и скрылся.
Петербургский формат 02:45
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Шоу-бизнес

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Гаджеты

На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra

Представленная модель имеет корпус, выполненный в цвете Mystic Bronze, который будет основным рекламным цветом новой линейки смартфонов Samsung.
Evo-rus.com 02:09
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Энергетика

Стоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель

По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 07:14
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