Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваПолиция в Тбилиси начала разбирать палатки митингующих у парламента

Накануне был проведён очередной митинг, некоторые активисты остались у здания парламента ночевать в палатках. Подъезды к зданию заблокированы мешками со строительным мусором.
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Полиция начала разбирать палатки у парламента Грузии

Sputnik Грузия07:19

В Тбилиси полиция начала разбирать палатки митингующих

РИА Новости07:28

Полиция Тбилиси начала разбирать палатки митингующих возле парламента

Известия07:57

Полиция Грузии разбирает палатки митингующих у здания парламента

REGNUM07:32

Полиция в Тбилиси начала разбирать палатки митингующих у парламента

Говорит Москва07:59

Полицейские начали разбирать палатки у парламента Грузии

Кавказский узел08:16

Полиция приступила к разбору палаток у парламента Грузии

Вестник Кавказа07:35
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