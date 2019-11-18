Политика
Говорит МоскваПолиция в Тбилиси начала разбирать палатки митингующих у парламента
Накануне был проведён очередной митинг, некоторые активисты остались у здания парламента ночевать в палатках. Подъезды к зданию заблокированы мешками со строительным мусором.
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Экономика
Кудрин назвал выгодное место для вложения средств ФНБ
Кудрин уверен, что без этих свойств вложение средств ФНБ в инвестпроекты нецелесообразно.
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Политика
Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Технологии
Ученые спустились в гробницу императора Римской империи
В городе Вена исследователи провели рассмотрение содержимого гробницы великого императора Римской империи Фридриха III.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Палата представителей США намерена выяснить, не лгал ли Трамп спецпрокурору Мюллеру
Палата представителей Конгресса США выясняет, не давал ли президент Дональд Трамп ложных показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Происшествия
Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве
Настя Рыбка вновь вляпалась в скандал, утверждает Telegram-канал "112". На этот раз ее обвинили в краже телефона и денег.
Политика
Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
Общество
В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу
"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Кино
HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори
Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
Футбол
Греция — Финляндия 2:1 (2-й тайм)
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции.
Политика
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Армия и оружие
Як-130 модернизируют до боевого
Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о намерении модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 до значительной степени боевого.