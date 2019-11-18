Накануне был проведён очередной митинг, некоторые активисты остались у здания парламента ночевать в палатках. Подъезды к зданию заблокированы мешками со строительным мусором.

Полиция в Тбилиси начала разбирать палатки митингующих у парламента

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