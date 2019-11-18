Политика
Говорит МоскваПолиция в Тбилиси начала разбирать палатки митингующих у парламента
Накануне был проведён очередной митинг, некоторые активисты остались у здания парламента ночевать в палатках. Подъезды к зданию заблокированы мешками со строительным мусором.
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Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Политика
В ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех украинских кораблей
В понедельник, 18 ноября, Россия передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива за нарушение границы.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
Кино
Автор Чебурашки-Дейенерис начал работать в «Союзмультфильме»
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Политика
Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, отметив, что основное внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Донбассе – учитывая планируемый 9 декабря в Париже саммит в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Общество
Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя до нулевого уровня
Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о запрете продажи алкоголя в магазинах после 22:00, предложил сократить это время до нулевого уровня.
Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
Общество
Умер писатель и поэт Игорь Сахновский
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Музыка
Ротару возвращается в Россию на заработки
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Здоровье
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.