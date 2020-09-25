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ТАСС
ТАСС

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
 в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Forbesвчера в 14:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Число погибших при крушении самолета на Украине увеличилось до 25

Коммерсантъ17:16
URA.Ru

Названо число жертв авиакатастрофы под Харьковом

URA.Ruвчера в 15:11
RT на русском

Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 25

RT на русском17:13
РИА Новости

После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов

РИА Новости17:13
ТАСС

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

ТАСС17:12
Интерфакс

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Интерфаксвчера в 15:24
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17

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В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете — выглядит чем-то на грани фантастики.
ИА Красная Веснавчера в 14:19
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