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ФАН
ФАН

Полиция проверяет информацию о крушении самолета под Харьковом

Правоохранительные органы Украины проверяют информацию о крушении самолета в Харьковской области. Ранее соответствующая информация появилась в СМИ и социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Полиция Украины проверяет информацию о падении самолета под Харьковом

РИА Новости14:37
RT на русском

Полиция проверяет информацию о крушении самолёта под Харьковом

RT на русском14:23
ТК Звезда

СМИ: под Харьковым рухнул военный самолет

ТК Звезда14:30
ФАН

Полиция проверяет информацию о крушении самолета под Харьковом

ФАН14:27
Известия

Полиция начала проверку данных о крушении самолета под Харьковом

Известия14:24
Взгляд.ру

Появились сообщения о крушении военного самолета под Харьковом

Взгляд.ру14:31
РЕН ТВ

Украинские СМИ сообщили о крушении самолета под Харьковом

РЕН ТВ14:11

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия13:54
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Роспотребнадзор в Саратове сообщил о резком росте числа пневмоний

Всплеск заболеваемости пневмонией в Саратовской области произошел за последнюю неделю, заявила глава областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова 25 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией коронавируса.
ИА Красная Весна15:57
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Поздние неандертальцы унаследовали Y-хромосомы от Homo sapiens

Специалисты смогли выделить из нескольких останков нужный им материал, изучение которого позволило им сделать выводы о том, что скрещивание различных видов привело к замене генетического материала у неандертальцев.
Pravda.Ru08:48
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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