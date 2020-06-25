Общество
ВедомостиПолиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме. Об этом сообщает столичный главк МВД.
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с чего всё началось
ГУ МВД по Москве начало проверку сведений о двойном голосовании по поправкам в Конституцию — это удалось ведущему Дождя Павлу Лобкову, он проголосовал онлайн и на избирательном участке.Дождь14:17
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В сети оказались данные миллионов пользователей Telegram
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