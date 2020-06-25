с чего всё началось

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме. Об этом сообщает столичный главк МВД.

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

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