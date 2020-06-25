Общество

ВедомостиВедомостиПолиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме. Об этом сообщает столичный главк МВД.
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с чего всё началось
ГУ МВД по Москве начало
 проверку сведений о двойном голосовании по поправкам в Конституцию — это удалось ведущему Дождя Павлу Лобкову, он проголосовал онлайн и на избирательном участке.
Дождь14:17

Подробнее о событии

Полиция Москвы начала проверку сведений о «двойном голосовании» по поправкам

Дождь14:17

МВД проверит заявивших о двойном голосовании по статье «хулиганство»

РБК13:03

Московская полиция начала проверку после сюжета Павла Лобкова о двойном голосовании

Медиазона12:34

Полиция Москвы начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Вечерняя Москва12:49

Полиция начала проверку сведений о двойном голосовании о поправках к Конституции

Эхо Москвы12:35

Полиция Москвы проверяет данные о двойном голосовании по поправкам к Конституции

Говорит Москва12:53

Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам

РИА Новости12:31
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Шоу-бизнес

Джиган подарил Самойловой браслет с бриллиантами за 6 млн рублей

RuNews24.ru 05:35
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Происшествия

Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
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Общество

Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада

Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
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Недвижимость

В Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки

В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
Общественное телевидение России 13:14
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Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9 нового поколения

АК&М 09:24
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Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
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Армия и оружие

Эксперт прокомментировал военную технику, представленную на Параде: что удивило иностранцев

Московский Комсомолец вчера в 04:46
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Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Футбол

ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru 14:02
Футбол

АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции

Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.
REGNUM 02:34
Здоровье

В Липецкой области умерла от коронавируса лаборант больницы

Лаборант липецкой больницы умерла от коронавируса в четверг, 25 июня.
Kursk.com 07:20
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Шоу-бизнес

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

Рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии Forbes второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
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Технологии

В сети оказались данные миллионов пользователей Telegram

На одном из форумов в нелегальном сегменте интернета неизвестные опубликовали базу данных с номерами телефонов и никами миллионов пользователей в Telegram, сообщает портал "Код Дурова".
Общественное телевидение России вчера в 02:48
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Общество

Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 14:29
Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, кто был инициатором их развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что они вместе с Гариком Харламовым не принимали участие в шоу Comment Out, ведущий которого ранее заявил, что развод пары — это розыгрыш, ставший частью программы. при этом Асмус отметил, что именно она стала инициатором развода.
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Японский робот Эрика снимется в фильме

Газета.Ru 09:29
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Технологии

Tele2 запустила тариф для геймеров

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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
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Футбол

Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.
Спорт-Экспресс 12:14
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В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.
РЕН ТВ 09:52
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