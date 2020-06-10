Происшествия

Вести.RuВести.RuПолиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Следователи возбудили еще одно уголовное производство в рамках дела Михаила Ефремова. Перед законом придется ответить тем, кто продал артисту наркотики. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили факт сбыта наркотических средств Ефремову неустановленными лицами.
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Дело о сбыте наркотиков возбудили в рамках расследования о ДТП с Ефремовым

Вечерняя Москва14:46

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

Москва 2414:22

Возбуждено дело о сбыте наркотиков в связи с ДТП с участием Ефремова

RT на русском14:26

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ14:25

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

РБК14:24

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости14:26

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

ТАСС14:20
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ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

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