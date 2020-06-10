Происшествия

Вести.RuВести.RuПолиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Следователи возбудили еще одно уголовное производство в рамках дела Михаила Ефремова. Перед законом придется ответить тем, кто продал артисту наркотики. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили факт сбыта наркотических средств Ефремову неустановленными лицами.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

RT на русском16:39

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ14:25

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости14:26

Дело о сбыте наркотиков возбудили в рамках расследования ДТП с Ефремовым

Вечерняя Москва14:46

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

РБК14:24

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

Москва 2414:22

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

ТАСС14:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика

Патрушев обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад активизируется перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ, которое должно пройти 1 июля.
Городовой 01:30
4,2K
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
16
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
51
Общество

Власти Испании оштрафовали принца Бельгии за нарушение карантина

Мадрид, 10 июня 2020, 23:37 — REGNUM Принц Бельгии Иоахим был приговорён к штрафу за нарушение карантина властями испанского автономного сообщества Андалусия.
REGNUM 16:37
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
42
Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
25
Игры

В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней

На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
КМВ Новости 16:00
8
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
14
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
50
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM вчера в 09:39
436
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
15
Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
22
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1K
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
36
Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
2,1K
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
58
Киберспорт

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
1
Политика

Путин «придумал» название нового ведомства

Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
123
Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Российская газета 15:00
71
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
358
Общество

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
777
Футбол

Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»

Российская газета 03:55
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
76
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
204
Гаджеты

Google выпустила бета-версию Android 11

Компания Google выпустила в открытый доступ первую бета-версию операционной системы Android 11.
Российская газета 15:49
2
Футбол

Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива»

Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спорт-Экспресс 13:47
Экономика

В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
5
Общество

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных

В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
86
Общество

Петербург пошел на поправки. Больницы перегружены, а Смольный думает снимать коронавирусные ограничения

В преддверии парада Победы и голосования за новую редакцию Конституции губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену коронавирусных ограничений.
Фонтанка.Ру 16:09
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
653
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное