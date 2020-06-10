Происшествия
Вести.RuПолиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Следователи возбудили еще одно уголовное производство в рамках дела Михаила Ефремова. Перед законом придется ответить тем, кто продал артисту наркотики. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили факт сбыта наркотических средств Ефремову неустановленными лицами.
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Политика
Патрушев обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад активизируется перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ, которое должно пройти 1 июля.
Городовой 01:30
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу
Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
Общество
Власти Испании оштрафовали принца Бельгии за нарушение карантина
Мадрид, 10 июня 2020, 23:37 — REGNUM Принц Бельгии Иоахим был приговорён к штрафу за нарушение карантина властями испанского автономного сообщества Андалусия.
REGNUM 16:37
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Авто
Skoda представила новый Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Игры
В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней
На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
КМВ Новости 16:00
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
REGNUM вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Киберспорт
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Политика
Путин «придумал» название нового ведомства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
Футбол
Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»
Российская газета 03:55
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Гаджеты
Google выпустила бета-версию Android 11
Компания Google выпустила в открытый доступ первую бета-версию операционной системы Android 11.
Российская газета 15:49
Футбол
Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива»
Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спорт-Экспресс 13:47
Экономика
В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Общество
Петербург пошел на поправки. Больницы перегружены, а Смольный думает снимать коронавирусные ограничения
В преддверии парада Победы и голосования за новую редакцию Конституции губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену коронавирусных ограничений.
Фонтанка.Ру 16:09
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57