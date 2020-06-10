Происшествия
Вести.RuПолиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Следователи возбудили еще одно уголовное производство в рамках дела Михаила Ефремова. Перед законом придется ответить тем, кто продал артисту наркотики. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили факт сбыта наркотических средств Ефремову неустановленными лицами.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Армия и оружие
Новые варианты БМП «Армата» и «Курганец» замечены на репетиции парада
Российская газета вчера в 07:24
Единоборства
Украинский боксер Гвоздик завершил профессиональную карьеру
Менеджер украинского боксера Александра Гвоздика сообщил, что 33-летний спортсмен завершает профессиональную карьеру.
Prognozist 02:41
Общество
Собянин назвал срок отмены всех ограничений в Москве
Мэр отметил, что полностью победить коронавирусную инфекцию невозможно, а выход из режима самоизоляции в Москве выстрадан тремя месяцами жестких мер.
Lenta.ru 05:28
Футбол
«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
LiveSport.ru 16:49
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Здоровье
Федеральные эксперты оценят ситуацию с коронавирусом на Камчатке
Сегодня, 11 июня, на Камчатку из Москвы прибудут специалисты, которые оценят обстановку с распространением новой короновирусной инфекции в регионе и помогут медучреждениям с организацией лечения пациентов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе депутата Госдумы Ирины Яровой.
Камчатка-Информ 15:37
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Политическая Экспертиза 09:45
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо
Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
Известия 17:31
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Спорт
Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает, что тяжелую атлетику уберут из программы Олимпиады.
Коммерсантъ 15:18
Экономика
«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»
Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
Коммерсантъ 18:04
Общество
В России задумались о пожизненном лишении прав за пьяное вождение
В России задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде.
Lenta.ru 15:34
Общество
Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
Ведомости 14:28
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Здоровье
Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ 07 июня в 23:24
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Экономика
Фондовый рынок США начал неделю неуверенно
Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 18:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка Соединенных Штатов торгуются разнонаправленно в начале торговой недели, в ходе сессии на Уолл-стрит 8 июня.
REGNUM 08 июня в 11:30
Здоровье
Американский врач опроверг важное заявление ВОЗ о коронавирусе
Ранее эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что передача инфекции от зараженных без симптомов маловероятна.
Росбалт 15:59
Футбол
В клубе АПЛ выявлен новый случай заражения коронавирусом
Ранее в начале июня в АПЛ сообщили, что после проверки 1197 сотрудников и футболистов клубов лиги был выявлен случай заражения Covid-19.
РИА Новости 12:49
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
REGNUM вчера в 06:19
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Общество
Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде
Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50