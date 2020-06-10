с чего всё началось

Следователи возбудили еще одно уголовное производство в рамках дела Михаила Ефремова. Перед законом придется ответить тем, кто продал артисту наркотики. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили факт сбыта наркотических средств Ефремову неустановленными лицами.

Авто АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus. 48

Шоу-бизнес Нагиев впервые описал свои отношения Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни. 12

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2K

Общество WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. 10

Происшествия Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако). 15

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 210

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 48

Игры Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.

Здоровье В Башкирии людей старше 65 лет намерены обучать цифровой грамотности На онлайн-встрече с ветеранскими организациями по обеспечению безопасности пожилых граждан в условиях пандемии было предложено обучать старшее поколение пользоваться цифровыми возможностями современности. 2

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России. 897

Политика Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. 5