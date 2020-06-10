Происшествия
Вести.RuПолиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Следователи возбудили еще одно уголовное производство в рамках дела Михаила Ефремова. Перед законом придется ответить тем, кто продал артисту наркотики. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили факт сбыта наркотических средств Ефремову неустановленными лицами.
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с чего всё началось
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков (статья 228.1 УК) актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Смоленской площади в Москве.Ведомостивчера в 14:31
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Дело о сбыте наркотиков возбудили в рамках расследования ДТП с Ефремовым
Вечерняя Москвавчера в 14:46
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