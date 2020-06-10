Происшествия

Вести.RuВести.RuПолиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Следователи возбудили еще одно уголовное производство в рамках дела Михаила Ефремова. Перед законом придется ответить тем, кто продал артисту наркотики. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили факт сбыта наркотических средств Ефремову неустановленными лицами.
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с чего всё началось
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило
 уголовное дело о сбыте наркотиков (статья 228.1 УК) актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Смоленской площади в Москве.
Ведомостивчера в 14:31

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Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

RT на русскомвчера в 16:39

Дело о сбыте наркотиков возбудили в рамках расследования ДТП с Ефремовым

Вечерняя Москвавчера в 14:46

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъвчера в 14:25

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новостивчера в 14:26

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

РБКвчера в 14:24

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

Москва 24вчера в 14:22

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

ТАССвчера в 14:20
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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Авто

АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus

Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru 09 июня в 23:36
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
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США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

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В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
Общество

WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости вчера в 01:22
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Политика

Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр

Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки.
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Происшествия

Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

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Игры

Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne

На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Здоровье

В Башкирии людей старше 65 лет намерены обучать цифровой грамотности

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UfacityNews.ru вчера в 22:13
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Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на четырёхдневную рабочую неделю

Автоновости дня вчера в 08:16
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
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Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
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Футбол

Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»

Российская газета вчера в 03:55
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Политика

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
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Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

В США составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП.
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Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

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Белоруссия подключится к строительству космодрома Восточный

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Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
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Из бара Ulysses пропали записи с камер видеонаблюдения

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Непобеждённый чемпион Стивенсон нокаутировал Карабальо

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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