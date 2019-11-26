Происшествия

ИзвестияИзвестияУбийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Глава ЦПЭ МВД Ингушетии Эльджаркиев был застрелен 2 ноября на улице Академика Анохина на западе Москвы.
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с чего всё началось

Водитель выдал секту

Арестованы соучастники убийства борца с экстремизмом Как стало известно "Ъ", в уголовном деле об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата появилось уже пятеро фигурантов, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев.
Коммерсантъвчера в 17:25

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СМИ сообщили о новых задержанных по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»

Дождь00:49

Источник: в Москве арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС00:57

СМИ сообщили о новых задержаниях по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

РБКвчера в 19:17

Раскрыто убийство главы ЦПЭ Ингушетии

News.ruвчера в 20:42

В селе, где жил обвиняемый в убийстве главы ингушского центра «Э», задержаны еще двое жителей

Эхо Москвывчера в 20:07

СМИ сообщили о аресте двух подозреваемых в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

Известия01:01

Обыски прошли в домах обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра «Э»

Интерфакс25 ноября в 13:02
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Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org вчера в 06:10
Наука

В США проведены первые испытания лекарства от старения кожи

МедиаПоток вчера в 12:17
Политика

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
ТАСС вчера в 09:58
Политика

Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
РБК 25 ноября в 08:49
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК вчера в 15:41
Происшествия

Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане

ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, предположительно произошло из-за резкого маневра грузовика.
Политическая Экспертиза вчера в 20:45
Спорт

Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA

Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA Решение антидопингового агентства может повлиять на соревнования в Екатеринбурге.
Екатеринбург-ТВ вчера в 07:24
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Армия и оружие

Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Российская газета 00:12
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости вчера в 06:33
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Здоровье

Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru вчера в 07:48
Политика

Президент Путин встретится с президентом УЕФА в Петербурге

Санкт-Петербургские ведомости вчера в 08:54
Шоу-бизнес

В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой

Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Uznayvse.ru вчера в 09:21
Футбол

«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Вести.Ru вчера в 17:49
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» установил новый рекорд

Мультипликационный фильм «Холодное сердце 2» производства кинокомпании The Walt Disney Company сумел поставить рекорд мировых кассовых сборов среди мультипликационных картин.
АБН вчера в 18:44
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

В Мали 25 ноября погибли 13 французских военных при столкновении двух вертолетов, передает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
Аргументы и Факты вчера в 05:07
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Армия и оружие

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
REGNUM вчера в 23:47
Происшествия

Землетрясение в Албании. Погибли 18 человек

Число жертв землетрясения в Албании достигло 18, сообщает 26 ноября Agence France-Presse.
REGNUM вчера в 12:46
Футбол

Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте

Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 00:33
Хоккей

Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков

Давыдов.Индекс вчера в 06:05
Хоккей

«Бостон» разгромил «Монреаль» в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:46
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