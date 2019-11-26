Арестованы соучастники убийства борца с экстремизмом Как стало известно "Ъ", в уголовном деле об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата появилось уже пятеро фигурантов, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев.

с чего всё началось

Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Глава ЦПЭ МВД Ингушетии Эльджаркиев был застрелен 2 ноября на улице Академика Анохина на западе Москвы.

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

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