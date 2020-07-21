Происшествия
Украина.руВозле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве. Об этом 21 июля сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале По его словам, около 12:00 аноним сообщил в полицию о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Авто
Toyota Venza установила новый рекорд продаж в Японии
Пресс-служба компании Toyota сообщила о рекордном количестве заказов на новый кроссовер Toyota Harriet, который будет представлен на рынке США под названием Venza.
Деловое.ТВ 08:43
Общество
Захвативший заложников в Луцке опубликовал в соцсети свои требования
Общественное телевидение России 05:32
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
Футбол
«Уфа» продаст нескольких футболистов из-за финансовых трудностей
«Уфа» будет вынуждена расстаться с несколькими игроками из-за финансовых трудностей.
Советский спорт 08:38
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Наука
Создана основанная на «здравом смысле» система навигации для роботов
Ученые из США создали уникальную основанную на «здравом смысле» систему навигации для роботов, которая позволит андроиду передвигаться более эффективно.
МедиаПоток 08:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Кино
HBO начал работу над приквелом «Игры престолов»
Телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книги «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина.
News.ru 08:58
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Армия и оружие
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
Путешествия
Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию
Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
BFM.ru 09:43
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе
Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
RT на русском 09:13
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат 04:03
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Изгой» с Меган Фокс
Студия Lionsgate Home представила первый трейлер боевика "Изгой" (Rogue) с Меган Фокс в главной роли.
Inc-news.ru 09:47