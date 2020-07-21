Происшествия

РБКРБКПолиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве

Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
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Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве

РБК08:19

У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв

ТАСС07:51

В метро Киева прогремел мощный взрыв: кадры с места ЧП

Российский Диалог18 июля в 02:19

Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке в Киеве

РИА Новости07:17

Полиция обезвредила взрывные устройства на рынке в Киеве

Газета.Ru07:33

Два самодельных взрывных устройства обезвредили на рынке в Киеве

РЕН ТВ07:15

У станции метро в Киеве прогремел взрыв

Взгляд.ру07:23
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Видеофакт! У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв

КП - Беларусь08:50
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
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В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора

Ведомости 07:33
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Происшествия

Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Вести.Ru 09:31
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Стали известны условия перелетов в Турцию для российских туристов

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Авто

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Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
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В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона

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Политика

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РБК 07:02
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
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Футбол

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Как сообщает источник, в РФС не планируют рассматривать вопрос расширения лиги на сезон 2020\21.Таким образом, в следующем сезоне российской Премьер лиги примет участие 16 команд.
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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
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Причиной стала якобы причастность Кадырова к нарушениям прав человека. Об этом заявил 20 июля госсекретарь Майкл Помпео, передает ТАСС.
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
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Общество

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

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Экономика

Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT

Госдума в первом чтении приняла проект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтения планируется провести 22 июля.
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Общество

Валерию Радаеву придется держать ответ перед депутатами

В среду, 22 июля, на заседании Саратовской областной Думы Губернатор Валерий Радаев выступит с отчётом по итогам работы Правительства Саратовской области за 2019 год.
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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Авто

Компания Toyota представила обновленный логотип

Эмблема корпорации стала двухмерной. Японский автопроизводитель Toyota презентовал обновленный логотип. Эмблема компании стала двухмерным.
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