Происшествия
РБКПолиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Здоровье
Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года, рассказали в Минпросвещения
Эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса еще не выровнялась до конца, поэтому родителей школьников и самих учеников беспокоит, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года и стоит ли готовиться к новому семестру с дистанционным обучением.
Нократ 09:53
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Путешествия
Стали известны условия перелетов в Турцию для российских туристов
Отправиться в Турцию этим летом российские туристы смогут только регулярными рейсами, чартерные в программу полетов пока не включены.
Anews 10:23
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Авто
Toyota Venza установила новый рекорд продаж в Японии
Пресс-служба компании Toyota сообщила о рекордном количестве заказов на новый кроссовер Toyota Harriet, который будет представлен на рынке США под названием Venza.
Деловое.ТВ 08:43
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов и пророков
Историк Сергей Поддубный сделал неожиданное заявление. По его мнению, боги и пророки впервые появились на Украине.
Телеканал 360° 03:05
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
Футбол
В следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд
Как сообщает источник, в РФС не планируют рассматривать вопрос расширения лиги на сезон 2020\21.Таким образом, в следующем сезоне российской Премьер лиги примет участие 16 команд.
Vprognoze.ru 10:50
Шоу-бизнес
Прилучный тратит на Карпович миллионы, накопленные в браке с Муцениеце
На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало! — рассказывает источник.
iReactor 08:12
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
Причиной стала якобы причастность Кадырова к нарушениям прав человека. Об этом заявил 20 июля госсекретарь Майкл Помпео, передает ТАСС.
ToDay News Ufa 09:12
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Экономика
Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT
Госдума в первом чтении приняла проект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтения планируется провести 22 июля.
Взгляд.ру 09:39
Общество
Валерию Радаеву придется держать ответ перед депутатами
В среду, 22 июля, на заседании Саратовской областной Думы Губернатор Валерий Радаев выступит с отчётом по итогам работы Правительства Саратовской области за 2019 год.
АиФ Саратов 09:43
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Авто
Компания Toyota представила обновленный логотип
Эмблема корпорации стала двухмерной. Японский автопроизводитель Toyota презентовал обновленный логотип. Эмблема компании стала двухмерным.
NewInform 10:50