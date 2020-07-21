Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.

Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве

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