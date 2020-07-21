Происшествия
РБКПолиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Армия и оружие
США намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР
Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.
ТАСС 11:41
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону
Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.
Вести.Ru 10:31
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Гаджеты
Samsung выпустит 30 июля недорогой смартфон Galaxy M31s
Samsung Galaxy M31s будет представлен 30 июля. В этот же день на смартфон должны начать принимать заказы.
Astera вчера в 16:34
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Политика
США хотят создать коалицию для противодействия Китаю
Вашингтон намерен создать глобальную коалицию для противодействия китайской угрозе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 12:53
Общество
В Саратовской области продлили ограничительные меры
Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 12:15
Здоровье
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Общество
Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Пенсионный фонд России сообщил о новой схеме начисления пенсий с 1 августа, согласно которой суммы выплат будут увеличены.
Live24 12:04
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 12:31
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Шоу-бизнес
День рождения дочери Анна Седокова отпраздновала в Америке
Поначалу Анна погостила пару дней в Нью-Йорке, а позже отправилась в Майами для празднования там дня рождения своей дочки Моники.
Территория новостей 07:03
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на оскорбительную футболку Ещенко
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на выход игрока «Спартака» Андрея Ещенко в футболке с оскорбительным изображением В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Медведев заявил, что «Зенит» не собирается обращаться в комитет по этике РФС по комментариям Леонида Федуна или футболке Ещенко.
Нева Спорт вчера в 14:32
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом
Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте».
REGNUM 06:45
Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Единоборства
Тайсон может провести бой с Роем Джонсом
Bethub.org 11:01
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Политика
Ветеран «Альфы» оценил действия украинских спецслужб в Луцке
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров счел непрофессиональными действия сотрудников украинских спецслужб по освобождению заложников в Луцке.
Вести.Ru 12:03
Наука
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
Тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.
РИА Новости 11:00
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны вчера в 10:54
Авто
Компания Toyota представила обновленный логотип
Эмблема корпорации стала двухмерной. Японский автопроизводитель Toyota презентовал обновленный логотип. Эмблема компании стала двухмерным.
NewInform 10:50