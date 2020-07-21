Происшествия
РБКПолиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика
Опубликован британский доклад о «российском вмешательстве»
Опубликован доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании.
News.ru 05:47
Происшествия
Полиция забрала трех заложников из автобуса в Луцке
Полицейские забрали трех человек из автобуса, захваченного ранее во вторник, 21 июля, злоумышленником в украинском Луцке.
Известия 13:47
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Футбол
Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
Финансы
Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
Интерфакс 09:04
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
В начале текущего года компания Kia представила концепт нового кроссовера под именем Kia Sonet, нацеленного на индийский рынок.
SpeedMe вчера в 13:31
Интернет
Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО
Злоумышленники специально добавляют названия сериалов и фильмов от Netflix в зараженные вирусами файлы, чтобы получить доступ к данным операционной системы цифровых устройств.
Экономика сегодня 10:32
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Футбол
Игроки ФК «Тамбов» обратились в суд из-за долгов по зарплате
Онлайн Тамбов.ру вчера в 10:00
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv 07:55
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 08:41
Футбол
КДК рассмотрит баннер фанатов «Зенита» о Федуне на следующем заседании
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решения очередного заседания органа.
Спорт-Экспресс 13:34
Армия и оружие
В телефоне уничтоженного диверсанта нашли кадры переброски американских военных на Донбасс
В Сети появились кадры отправки на Донбасс американских военных.
Rusvesna.su 13:59
Происшествия
В Брянске поваленные ураганом деревья рухнули на автомобили
В Брянске рухнули на автомобили поваленные ураганным ветром деревья. Ураган обрушился на город в восьмом часу вечера.
Брянские новости 13:45
Культура
Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса 08:30
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж «нового» внедорожника LADA Niva.
Автоновости дня 05:11
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17