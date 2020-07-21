с чего всё началось

Полицейские забрали трех человек из автобуса, захваченного ранее во вторник, 21 июля, злоумышленником в украинском Луцке.

Полиция забрала трех заложников из автобуса в Луцке

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Общество Зеленский лично переговорил с захватившим автобус в Луцке Кривошем Президент Украины Владимир Зеленский лично разговаривал с захватчиком автобуса в Луцке, 44-летним Максимом Кривошем.

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Политика Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.