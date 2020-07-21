Происшествия
ИзвестияПолиция забрала трех заложников из автобуса в Луцке
Полицейские забрали трех человек из автобуса, захваченного ранее во вторник, 21 июля, злоумышленником в украинском Луцке.
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с чего всё началось
«(Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Евгений) Коваль забрал трех заложников», – сообщил Аваков в своем Twitter.Взгляд.ру13:54
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Финансы
Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
Интерфакс 09:04
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Футбол
Терюшков назвал слухи о решении губернатора по «Химкам» фикцией
Глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков прокомментировал слухи о решении главы региона Андрея Воробьева по участию «Химок» в РПЛ.
ProstoProSport 09:06
Шоу-бизнес
Прилучный тратит на Карпович миллионы, накопленные в браке с Муцениеце
На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало! — рассказывает источник.
iReactor 08:12
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Встреча президентов Украины и России в Крыму в настоящее время невозможна, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 11:46
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж «нового» внедорожника LADA Niva.
Автоновости дня 05:11
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Политика
Ветеран «Альфы» оценил действия украинских спецслужб в Луцке
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров счел непрофессиональными действия сотрудников украинских спецслужб по освобождению заложников в Луцке.
Вести.Ru 12:03
Единоборства
Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей
Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Интернет
Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО
Злоумышленники специально добавляют названия сериалов и фильмов от Netflix в зараженные вирусами файлы, чтобы получить доступ к данным операционной системы цифровых устройств.
Экономика сегодня 10:32
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
Общество
Зеленский лично переговорил с захватившим автобус в Луцке Кривошем
Президент Украины Владимир Зеленский лично разговаривал с захватчиком автобуса в Луцке, 44-летним Максимом Кривошем.
Политическая Экспертиза 13:56
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Футбол
Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Общество
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости 09:50
Здоровье
Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев
За последние шесть месяцев в России зафиксировали рост смертности, в том числе из-за коронавирусной инфекции.
РБК 13:27