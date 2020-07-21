Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского

Происшествия Ещё четыре пациента с коронавирусом умерли в Новосибирской области За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 61-летний и 71-летний мужчины, а также женщины в возрасте 60 лет и 93 года.

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 826

Экономика В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. 11

Армия и оружие Новейший российский штурмовой вертолет начал летные испытания Ранее управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых сообщил в интервью РИА Новости, что поставки Минобороны России новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН планируется начать в 2020 году.

Экономика Бизнес выступил против создания единой госструктуры для борьбы с экологическим ущербом Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет крупные генерирующие компании) выступает резко против предложения Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).

Общество В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 83

Политика Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям. 102

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 1,9K

Общество 2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia 2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.

Общество Аномальное тепло ожидает ряд регионов России Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.

Происшествия Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости". 180

Политика Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.