Коронавирус
РИА НовостиЗахвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
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После переговоров с Зеленским террорист освободил трех человек из захваченного автобуса в Луцке
КП - Беларусьвчера в 14:52
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Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
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Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
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В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
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Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет крупные генерирующие компании) выступает резко против предложения Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
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В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
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РИА Новости вчера в 22:23
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Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
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