По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых
Смотрите также
ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Утечка хлора произошла на заводе в Луизиане из-за урагана «Лаура»
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Город Кеноша стал новой горячей точкой на карте США
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Россия ответила на расширение санкций США
Московские парки присоединятся к акции «Ночь кино»
Сын Константина Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии и пояс WBO
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
В Сети появилось видео нападения на автобус под Харьковом
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
14 подозреваемых задержаны украинской полицией после обстрела автобуса на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
пресс-служба Харьковской области, по предварительным данным, в результате обстрела два человека получили ранения, они доставлены в больницу.
Подробнее о событии
Украинская полиция завела дело о хулиганстве после обстрела автобуса под Харьковом
Эхо Москвывчера в 14:02