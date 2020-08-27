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Российская газета
Российская газета

По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых

14 подозреваемых задержаны украинской полицией после обстрела автобуса на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Харьковской области, по предварительным данным, в результате обстрела два человека получили ранения, они доставлены в больницу.
Фонтанка.Рувчера в 13:49
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Известия

Задержаны 14 подозреваемых в нападении на автобус на трассе Киев-Харьков

Известия17:39
RT на русском

После обстрела автобуса под Харьковом задержаны 14 человек

RT на русскомвчера в 15:35
Российская газета

По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых

Российская газетавчера в 16:59
РИА Новости

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине

РИА Новостивчера в 15:39
Газета.Ru

Полиция задержала 14 человек после нападения на автобус под Харьковом

Газета.Ruвчера в 15:35
РБК

Полиция завела дело о покушении из-за обстрела автобуса под Харьковом

РБКвчера в 16:11
Эхо Москвы

Украинская полиция завела дело о хулиганстве после обстрела автобуса под Харьковом

Эхо Москвывчера в 14:02

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБКвчера в 13:48
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Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 1вчера в 12:11
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В Петербурге осужден торговец аккаунтами каршеринга «Делимобиль»

Санкт-Петербург, 27 августа 2020, 16:23 — REGNUM В Петербурге мужчина создавал аккаунты граждан в популярном сервисе каршеринга «Делимобиль» без ведома самих людей, а затем продавал учетные записи по сходной цене тем, кто хотел воспользоваться каршерингом под чужим именем.
REGNUMвчера в 09:23
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Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новостивчера в 23:50
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Сын Константина Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии и пояс WBO

Австралийский боксер Тим Цзю, являющийся сыном титулованного россиянина Константина Цзю, защитил титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.
Интерфакс-Спорт26 августа в 08:59
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