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Газета.Ru
Газета.Ru

Полиция задержала 14 человек после нападения на автобус под Харьковом

Правоохранители задержали 14 человек по подозрению в нападении на автобус, в котором находились представители общественной организации "Патриоты — за жизнь". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления украинской полиции.В источнике
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Российская газета

По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых

Российская газетавчера в 16:59
Газета.Ru

Полиция задержала 14 человек после нападения на автобус под Харьковом

Газета.Ruвчера в 15:35
ТК Звезда

На Украине задержали 14 человек по подозрению в расстреле автобуса

ТК Звездавчера в 15:54
Lenta.ru

После обстрела автобуса под Харьковом завели еще одно уголовное дело

Lenta.ruвчера в 15:52
РИА Новости

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине

РИА Новостивчера в 15:39
RT на русском

После обстрела автобуса под Харьковом задержаны 14 человек

RT на русскомвчера в 15:35
Комсомольская правда

По подозрению в нападении на автобус под Харьковом задержаны 14 человек

Комсомольская правдавчера в 15:55

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компания «Юнилевер» обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой приостановить ее.
Известия18:30

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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В Пентагоне заявили, что «предупредили» Россию после инцидента в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости17:20
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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