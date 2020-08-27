Полиция задержала 14 человек после нападения на автобус под Харьковом
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Правоохранители задержали 14 человек по подозрению в нападении на автобус, в котором находились представители общественной организации "Патриоты — за жизнь". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления украинской полиции.В источнике
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По подозрению в нападении на автобус под Харьковом задержаны 14 человек
Комсомольская правдавчера в 15:55