с чего всё началось

Помимо Ляскина был задержан муниципальный депутат Илья Азар, об этом он написал в Telegram-канале. Соболь, Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Происшествия Стрелка из Техаса уволили за несколько часов до происшествия Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии.

Происшествия Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.

Политика Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Политика Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.

Политика В России изменили правила призыва в армию В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.

Политика Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.

Происшествия Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Политика Путин отреагировал на информацию об оскорблении людей чиновницей Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент с чиновницей, которая назвала пострадавших от паводка в Иркутской области людей, быдлом и бичами, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Культура Умер известный украинский тележурналист Жураховский Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни.

Наука На Землю обрушилась мощная магнитная буря Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.

Культура Детская фольклорная ассамблея соберет 150 участников на Ставрополье В рамках ассамблеи для руководителей фольклорных коллективов будет организована творческая лаборатория, мастера Ставропольского края представят свои изделия на выставке декоративно-прикладного творчества.

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

Политика У Зеленского анонсировали рост ВВП Украины на 40% Как сообщало ИА REGNUM, в августе Государственная служба статистики Украины проинформировала, что рост ВВП Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Футбол «Рубин» объявил о переходе Ташаева Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.