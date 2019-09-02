Происшествия
ВедомостиПолиция задержала Любовь Соболь
Помимо Ляскина был задержан муниципальный депутат Илья Азар, об этом он написал в Telegram-канале. Соболь, Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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