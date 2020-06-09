Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолиция задержала Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов задержан полицией по делу о смертельном ДТП, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Полицейские посадили Ефремова в служебный автомобиль и увезли в столичное отделение на допрос только после нескольких часов переговоров дома у актера.
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Что предшествовало ДТП с пьяным Ефремовым: следствие устанавливает подробности

Вести.Ru15:36

Полиция задержала Михаила Ефремова

РИА Новости11:49

Ефремова привезли на допрос в полицию

РБК09:37

В УВД по ЦАО начался допрос Ефремова

ТАСС10:13

Михаила Ефремова допрашивают в УВД ЦАО

Москва 2410:04

Михаила Ефремова повезли на допрос

Интерфакс09:42

Михаила Ефремова привезли на допрос в отделение полиции — видео

RT на русском10:31
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Политика

В суде по MH17 привели опровергающие версию с истребителем факты

В окружном суде Гааги на заседании по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Вард Фердинандуссе привел факты, которые опровергают версию крушения от атаки истребителя.
Lenta.ru 12:46
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Известия 17:53
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Здоровье

«Коалиция Новосибирск 2020» требует отставки губернатора Травникова

Сегодня, 8 июня, «Коалиция Новосибирск 2000» распространила заявление, в котором требует отставки Константина Хальзова и Александра Щербатова.
Atas.info вчера в 07:06
19
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек

Областная газета вчера в 03:38
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Происшествия

Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу.
ФАН 18:20
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
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Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
6
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
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Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
1
Футбол

Опубликован обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Lenta.ru вчера в 09:59
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
35
Происшествия

Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

МР7.ру 14:36
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Общество

Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия

Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
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Кино

Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании

Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Армия и оружие

Коротченко назвал Су-57 победителем в потенциальном бою с F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 без проблем одержит победу в потенциальном воздушном бою против американского F-35 за счет более лучшего бортового радара.
NewInform вчера в 10:26
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Общество

Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму

Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru 13:28
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Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 02:53
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru 08:16
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Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео из бани

Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
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Общество

Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ

Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод экранизации The Last of Us

Афиша Daily вчера в 11:05
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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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