Актер Михаил Ефремов задержан полицией по делу о смертельном ДТП, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Полицейские посадили Ефремова в служебный автомобиль и увезли в столичное отделение на допрос только после нескольких часов переговоров дома у актера.

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