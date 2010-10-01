Происшествия
Москва 24Михаила Ефремова доставили в Таганский суд
Актер Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения.
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Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
Происшествия
После аварии в Норильске топливо попало в озеро
После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
Энергетика
Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было
Восемь аналитиков посоветовали избавляться от акций Chesapeake, и всего один присвоил рейтинг "держать".
РБК 10:30
Общество
Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду в Москве
Каршеринговые сервисы не смогли запустить 9 июня поминутную аренду автомобилей в Москве из-за отсутствия распоряжения городских властей.
Коммерсантъ 13:49
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Армия и оружие
На суде в Нидерландах отвергли версию о том, что MH17 сбила Украина
Как сообщалось, в Гааге после "коронавирусной" паузы возобновился суд по MH17.
Росбалт 13:43
Футбол
«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии
Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время 14:23
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Кино
Актер Киану Ривз выразил восхищение сценарием новой «Матрицы»
Киану Ривз выразил уверенность, что четвертая «Матрица» станет такой же своевременной, как и первая часть франшизы.
МИР 24 04:57
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Происшествия
Ефремов на свободе может скрыться от следствия – прокурор
"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.
Москва 24 14:19
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы
Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
Политика
«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы
Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии.
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Шоу-бизнес
«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене
Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек.
News.ru 11:51