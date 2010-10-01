Происшествия

Москва 24Москва 24Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

Актер Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения.
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Меру пресечения Ефремову выберут 9 июня

Телеканал 360°11:14

Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

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Михаил Ефремов официально задержан

Комсомольская правда11:41

Ефремова доставили в Таганский суд

РЕН ТВ12:35

Ефремова привезли в Таганский суд

РБК13:46

Таганский суд решит вопрос об избрании меры пресечения Ефремову 9 июня

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Михаила Ефремова доставили в суд после допроса

Вечерняя Москва12:33
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После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
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Армия и оружие

На суде в Нидерландах отвергли версию о том, что MH17 сбила Украина

Как сообщалось, в Гааге после "коронавирусной" паузы возобновился суд по MH17.
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Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
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В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

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Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Актер Киану Ривз выразил восхищение сценарием новой «Матрицы»

Киану Ривз выразил уверенность, что четвертая «Матрица» станет такой же своевременной, как и первая часть франшизы.
МИР 24 04:57
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
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Происшествия

Ефремов на свободе может скрыться от следствия – прокурор

"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.
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Происшествия

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Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

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В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
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«Трактор» заключил контракт с защитником «Баффало» Пилутом

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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
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Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
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Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
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